Bankaya haksız iptal cezası

Yurtdışında öğrenim gören kızının kredi kartı borcunu ödemek için aynı banka şubesine dört defa giden doktor Orhan Gülgönül, uygulamalardan rahatsız olup banka yönetimine "sitem" dolu bir mektup yazınca ortalık karıştı.



Banka, düzenli ödeme yapmasına ve hesabında para bulunmasına rağmen Merve Gülgönül’ün kredi kartını iptal edince 3 bin YTL tazminata mahkûm oldu.

Olay şöyle gelişti: Merve Gülgönül, ODTÜ’de eğitime başlayınca adına bir bankadan düzenlenmiş kredi kartı gönderildi. Kartı kullanmaya başlayan Gülgönül, eğitimini tamamlamak için yurtdışına gitti. Kızının yurtdışında kullandığı kartın ekstrelerini ödemek için banka şubesine 4 defa giden baba, borcu ödemekte sıkıntı yaşayınca, bankaya bir mektup yazarak uygulamalardan rahatsızlığını dile getirdi.



Babanın "Neden bana çile çektiriyorsunuz" mektubu üzerine banka Merve Gülgönül’e ait kredi kartını haber vermeden iptal etti. Baba Gülgönül de, banka aleyhine tazminat davası açtı.



Ankara 7. Tüketici Mahkemesi Hakimi İlhan Kara, "Kredi kartının davacıya ait olduğu, ödemelerin aksatılmadan yapıldığı, hesapta artı bakiye olduğu konusunda ihtilaf yoktur. Kredi kartı hamili, ödemelerini düzenli olarak yaptığı sürece, babanın verdiği sitemkâr içerikli bir dilekçeyi gerekçe göstererek kartı kullanıma kapatıp kart hamilini bu şekilde zor durumda bırakamaz. Herhangi bir anda kartın kullanıma kapatılması keyfi nitelik taşır" gerekçesi ile bankayı tazminata mahkûm etti.

