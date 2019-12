-BANKAMATİKTE BİYOKİMLİK DÖNEMİ İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - İş Bankası, her müşterinin kendine has olan parmak damar haritasını bankamatik işlemlerinin şifresi olarak kullanabileceği biyokimlik uygulamasını başlattı. İş Bankası müşterilerinin bankamatiklerden şifre gerekmeksizin kartları ve parmak damar haritalarından elde edilecek verilerin eşleştirilmesi sayesinde işlem yapabileceği biyokimlik uygulamasının tanıtımı düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, biyometrik teriminin bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal karakteristiklerini tanıyarak, kimlik saptamak üzere geliştirilmiş otomotik sistemler için kullanıldığını ifade etti. Yüz, iris, ses, parmak izi, damar tanımanın biyometrik yöntemlerden birkaçı olduğunu belirten Aran, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Parmak damar tanıma en gelişmiş biyometrik yöntemlerden biri olup kullanıcıya yüksek güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlar. Kesinlikle güvenlik seviyesi olarak en üst düzeyde yer alan iris tanıma ile eş değer yapıda olup, parmak, damar tanıma sisteminde bilgilerin eşleştirme süresi iris tanıma ile karşılaştırıldığında daha kısadır. Ayrıca iris tanımada karşılaşılan göz kırpmama gibi kullanım zorlukları da bulunmamaktadır.'' İnsanın yaşamı boyunca parmak damar yapısının değişime uğramadığını, her bireyin kendine özgü parmak damar yapısı olduğunu vurgulayan Aran, ''Böylece, müşterilerimiz yaşamları boyunca değişmeyecek hatırlamak zorunda kalmayacakları ve kopyalanamaz bir şifreyi her an üstlerinde güvenle taşıyor olacaklar'' dedi. Hakan Aran, sistemden yararlanmak isteyen İş Bankası müşterilerinin önce şubelerine giderek, burada parmak damar haritalarını çıkarmaları gerektiğini ifade etti. Aran, şubelerdeki parmak damar okuyucusunun kızıl ötesi ışınlar yardımıyla parmaktaki damar yapısının haritasını çıkardığını ve kimlik doğrulama işlemi için kullanılmak üzere uygun veriye dönüştürdüğünü anlattı. Kullanım sırasında, bankamatikteki cihaza okutulan parmağı, parmak damar haritasından üretilen veriyle karşılaştırılarak kimlik doğrulama işleminin tamamlandığını dile getiren Aran, sistemin çalışma şekliyle ilgili şunları kaydetti: ''Türkiye İş Bankası şubelerine başvuran parmak damar haritasından üretilen veri, kimlik doğrulama işlemi için kullanılmaya hazır hale getiriliyor. Müşteri bir defaya mahsus olmak üzere bankamatik üzerinde kart ve kart şifresini kullanarak, biyokimliğini aktif hale getiriyor. Müşteri, aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra, şifre gerekmeksizin kart ve parmağını kullanarak bankamatiklere giriş yapabiliyor. Böylelikle müşteri bankamatik menüsünün tamamına ulaşabiliyor.'' Sistemin güvenlik açısından avantajlarına da değinen Aran, parmak damar haritasının kopyalanıp çalınamayacağını, böylece ATM sahtekarlığının en aza indirileceğini vurgulayarak, sistemin, parmak izinden farklı olduğunu, parmak izinde parmağın dış yüzeyinin izi kullanıldığından kopyalamanın kolay olduğunu belirtti.