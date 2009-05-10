Bankamatik mağdurlarına müjde

Yargıtay'dan bankamatikten para çekerken dolandırılan vatandaşlara sevindirecek haber. Bankamatik'ten para çekerken dolandırılan vatandaşın mağduriyetini dereceli olarak yeterli önlem almayan bankalar karşılayacak.



Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, özel düzeneklerle yapılan ATM dolandırıcılıklarında bankayı ''yeterli güvenlik önlemleri almadığı'' gerekçesiyle ''asli kusurlu'' bulurken, kötü niyetli kişilerin önerisiyle cihazın yanındaki telefonu kullanarak, kart bilgilerinin dolandırıcıların eline geçmesine neden olan kart sahibini de ''müterafik kusurlu (Ortak kusurlu. Zarara uğrayanın, zararın doğumuna veya zararın artmasına yardım etmesi)'' kabul etti.



Kredi kartı sahibi bir vatandaş, ATM cihazından para çekmek istedi. Dolandırıcıların özel bir düzenek kurduğu cihazda kartı sıkışan vatandaş, arka sıradaki bir kişinin önerisiyle cihazın yanındaki telefonla bankaya haber vermek istedi. Kart sahibi, telefona da yerleştirilen düzenek sayesinde kart bilgilerini ve şifresini farkında olmadan dolandırıcılara verdi.



Kart bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, bu vatandaşın kartından bin 600 TL nakit para çekerken, 261 TL 96 kuruşluk da alışveriş yaptı.



Kart sahibi, dolandırıcıların yaptığı harcamalara ilişkin, ''icraya verileceği tehdidiyle'' faiziyle birlikte bankaya 2 bin 45 TL 89 kuruş ödeme yaptı.



Olayın, ATM'nin ait olduğu bankanın yeterli güvenlik önlemi almamasından kaynaklandığını ve bu nedenle bankanın kusurlu olduğunu iddia eden vatandaş, ödediği paranın tahsili istemiyle banka aleyhinde dava açtı.



Davayı görüşen yerel mahkeme, ''bankanın ATM cihazında yeterli güvenlik tedbirini almadığı ve davacı zararından sorumlu olduğu'' gerekçesiyle davayı kabul ederek, bankanın vatandaşa geri ödeme yapmasına karar verdi.



Davalı bankanın kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 13. Hukuk Dairesine geldi.



Bankayı ''asli kusurlu'', kredi kartı sahibi vatandaşı da ''müterafik kusurlu'' bulan Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu.



Daire, ''ATM cihazlarındaki kart yuvalarını kötü niyetli kişilerin kolayca müdahalelerine imkan tanıyacak şekilde bırakan ve ATM cihazlarına bu kişilerin telefon düzeneği yerleştirmelerini engelleyecek yeterli denetim tedbirlerini almayan'' davalı bankayı dava konusu olayda ''asli kusurlu'' kabul etti.



Yüksek Mahkeme, ''güvenli yollardan kart çıkaran bankayı haberdar etmek yerine, kötü niyetli kişilerin önerisi ile hareket edip kart ve bilgilerinin onların eline geçmesine sebebiyet verdiği'' gerekçesiyle kart sahibi vatandaşı da ''müterafik kusurlu'' buldu.



Kararda, ''Kart sahibi, banka ile imzaladığı sözleşme ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gereği, kendi kartı ve bilgilerini özenle ve güvenli bir şekilde korumak ve iradesi dışında kartın veya bilgilerinin kaybolması veya çalınması durumunda kart çıkaran bankayı derhal haberdar etmek zorunda olduğu için müterafik kusurludur'' denildi.



Daire, yerel mahkemenin, tarafların kusur ve sorumluluklarını yeniden belirlemesine ve ona göre yeni karar vermesine hükmetti.



Yerel mahkeme ilk kararında direnir ve bu karar da temyiz edilirse dosya Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gelecek.

