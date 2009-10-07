Bankaların sert cevabı: Bedava hizmet yok

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, bankamatiklerin ortak kullanımından ücret alınmasıyla ilgili olarak, “Tüketici masraf ödemek istemiyorsa, en çok teşkilatı olan, bankamatiği olan banka ile çalışsın. Bedava hizmet yok” dedi.



Özince, şunları söyledi: “Tabii ki bankaların kazancını sonuna kadar arzu ediyoruz. Biz tüketiciye daha geniş tabanda hizmet verileceğini biliyoruz. Tüketici, bundan ücretsiz yararlanacak diye bir şey yok. Bu, bankaların kendi bileceği iş... Tüketici, masraf ödemek istemiyorsa en çok teşkilatı olan, bankamatiği olan banka ile çalışsın. Bedava hizmet yok. Biz, sadece kamu yararına çalışan kuruluşlar değiliz. Tabii ki kamu yararına kamusal sorumluluklarımız var. Ancak biz, hissedarlarımıza, kâr edip temettü vermek zorundayız. Kaldı ki bankaların kârıyla ilgili endişeler boşuna... BDDK, bankalara kâr dağıttırıyor mu ki, banka hissedarı temettü alsın? Kapitalist sistemde kâr elde edemeyen ayakta kalamaz. Bu da unutulmamalıdır.”



Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü Faik Açıkalın da, banka müşterisinden, kendi hesabının olduğu bankadan para çektiğinde herhangi bir masraf alınmadığına değinerek, “Burada sadece size sunulan ekstra avantajın bedelinin alınması söz konusu” diye konuştu. açıkalın, daha önce Ortak veya Altın Nokta’da da bu tip bir uygulama olduğunu anımsattı.