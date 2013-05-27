Bankaların kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 17 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre yüzde 0,92 artarak 875 milyar 183 milyon liraya ulaştı. Toplam kredi hacmi, 10 Mayıs'ta 867 milyar 175 milyon lira düzeyindeydi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 17 Mayıs itibarıyla yüzde 0,92 artarak 875 milyar 183 milyon liraya ulaştı.

Mali kesime verilen kredilerin toplamı aynı dönemde yüzde 0,07 düşerek 16 milyar 46 milyon lira olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün mali kesim hariç toplam kredi hacmi 798 milyar 146 milyon lira olarak belirlendi. Söz konusu rakam, 10 Mayıs'ta 790 milyar 516 milyon lira seviyesindeydi.

Mali kesim hariç sektörün spot kredi toplamı bir haftada yüzde 1,60 artarak 102 milyar 630 milyon liraya ulaştı. BDDK verilerine göre, söz konusu dönemde tüketici kredileri tutarı yüzde 0,49 artışla 213 milyar 222 milyon liradan 214 milyar 273 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin 96 milyar 29 milyon lirası konut, 8 milyar 88 milyon lirası taşıt, 75 milyar 819 milyon lirası ihtiyaç, 34 milyar 338 milyon lirası da diğer kredilerden oluştu.Bir haftalık süreçte taksitli ticari kredilerin tutarı, yüzde 0,61 artışla 100 milyar 756 milyon liradan 101 milyar 370 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartları alacak tutarı 17 Mayıs itibarıyla 74 milyar 810 milyon liraya düştü. Söz konusu tutar, 10 Mayıs'ta 75 milyar 86 milyon lira düzeyindeydi. Bankaların taksitli bireysel kredi kartı alacak tutarı 41 milyar 922 milyon lira, taksitsiz bireysel kredi kartı alacak tutarı ise 32 milyar 888 milyon lira olarak gerçekleşti.