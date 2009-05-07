T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bankaların kârı üç ayda yüzde 33 arttı

Bankaların ilk çeyrekte kârı yüzde 33 artışla 5.2 milyar dolar oldu.

07 Mayıs 2009 03:00

Bankaların ilk çeyrekte kârı yüzde 33 artışla 5.2 milyar dolar oldu.

Kârlardaki artış, Türk bankacılık sektörünün yüzünü krizde de güldürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine ve ntvmsnbc’nin haberine göre, 2008'in ilk üç ayında 3.9 milyar TL olan banka kârları, bu yılın aynı döneminde yüzde 33 artışla 5.2 milyar TL oldu.

Mart sonu itibariyle sektörün sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18.52'ye yükseldi. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 17.27, bu yılın Şubat ayı sonunda ise yüzde 18.04'tü.

Mart sonu itibariyle sermaye yeterlilik rasyosu, yüzde 13'ün altında olan banka bulunmuyor.

BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, Türk bankacılık sektörünün krizi başarıyla göğüslediğini vurguladı.

Bilgin, "Bu noktadan sonra bankalar için reel sektörle daha yoğun ve daha etkin çalışmak önem kazanacak. Önümüzdeki günlerde bankalarımızın bu yöndeki gayretlerini hep beraber göreceğimize inanıyorum" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24