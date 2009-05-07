Bankaların kârı üç ayda yüzde 33 arttı

Bankaların ilk çeyrekte kârı yüzde 33 artışla 5.2 milyar dolar oldu.



Kârlardaki artış, Türk bankacılık sektörünün yüzünü krizde de güldürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine ve ntvmsnbc’nin haberine göre, 2008'in ilk üç ayında 3.9 milyar TL olan banka kârları, bu yılın aynı döneminde yüzde 33 artışla 5.2 milyar TL oldu.



Mart sonu itibariyle sektörün sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18.52'ye yükseldi. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 17.27, bu yılın Şubat ayı sonunda ise yüzde 18.04'tü.



Mart sonu itibariyle sermaye yeterlilik rasyosu, yüzde 13'ün altında olan banka bulunmuyor.



BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, Türk bankacılık sektörünün krizi başarıyla göğüslediğini vurguladı.



Bilgin, "Bu noktadan sonra bankalar için reel sektörle daha yoğun ve daha etkin çalışmak önem kazanacak. Önümüzdeki günlerde bankalarımızın bu yöndeki gayretlerini hep beraber göreceğimize inanıyorum" dedi.

