Bankaların kârı 11 ayda yüzde 12 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan bankacılık verilerine göre sektörün 2018’in ilk 11 ayındaki toplam kârı 45.2 milyar TL'den bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 50.7 milyar TL'ye yükseldi.

BDDK verilerine göre, sektörün takipteki kredi oranı kasımda ortalama yüzde 3.7 oldu. Kasım ayında sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18.21 seviyesinde gerçekleşirken; bankaların toplam varlıkları geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 3.27 trilyon TL'den 3.84 trilyon TL'ye çıktı.

Çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14'ten yüzde 15'e yükseldi. Toplam krediler 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2.1 artarak 2.38 trilyon TL oldu.