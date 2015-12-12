Bankaların "hızlı para hizmet bedeli" adıyla yaptığı kesintiler geri alınabilecek

ATM'lerden çekilen nakit veya taksitli kredilerden, "Hızlı para hizmet bedeli" adı altında kesilen paranın geri alabileceğine yönelik emsal niteliğinde bir karar alındı. Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, uzman bilirkişi görüşü neticesinde bankadan 13 bin 500 lira kredi çeken ve bu tutarın 921,38 lirasının 'Hızlı para hizmet bedeli' olarak alınması konusundaki itirazını haklı buldu.

Tüketici Dernekleri Federasyonu'na (TÜDEF) bağlı olan Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, tüketicilerin kredi kartlarıyla ATM'lerden çektikleri nakit veya taksitli kredilerden, "Hızlı para hizmet bedeli" altında kesilen paralarını geri alabileceklerini söyledi.

DHA’nın haberine göre; Bursa'da dernek binasında basın toplantısı düzenleyen TÜDEF'e bağlı olan BursaTüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, ATM'lerden çektikleri nakit veya taksitli kredilerden, "Hızlı para hizmet bedeli" adı altında kesilen paranın geri alabileceği açıkladı. Muğla’da yaşayan Nizamettin Eşiyok'un, kredi kartı üzerinden bir bankadan aldığı 13 bin 500 TL krediden 921,38 TL parasının 'Hızlı para hizmet bedeli' adı altında kesilmesinin ardından bu paranın kendisine ödenmesi için Menteşe İlçesi Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunduğunu açıklayan Sıtkı Yılmaz, şunları söyledi:

“'Zorunlu masraf' olarak kabul edilemez”

"Hakem heyeti tüketicinin aleyhine karar vermiş. Bunun üzerine Nizamettin Eşiyok, tüketici mahkemesi sıfatıyla Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne hakem heyetinin verdiği bu kararının iptali için başvuruda bulunmuş. Mahkeme bilirkişiden görüş istemiş, Uzman bilirkişi; tüketicinin 'hızlı para kredisi' ne yönelik alınan işlem bedeli konusundaki itirazını haklı bulmuş. Bunun üzerine İzmir 6. Tüketici Mahkemesi de bilirkişi raporuna itibar etmiş ve söz konusu masrafın 'zorunlu masraf' olarak kabul edilmeyeceği, haksız ve hukuksuz bir uygulama olduğuna karar vermiş, bu kesintinin haksız yere yapıldığı ve davacı hesabına iadesinin gerektiği' yönünde görüş belirtmiştir" dedi.

Sıtkı Yılmaz bu kararın dikkate alınarak diğer tüketicilerin, son on yıl içerisinde bu şekilde çektikleri paralardan alınan kesintileri isteyebileceklerini sözlerine ekledi.