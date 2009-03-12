Bankaların geçen yıl verdikleri kredi yüzde 30 arttı

Türkiye'de 2008 yılında bankaların verdikleri nakdi kredi miktarı yüzde 29,5 oranında artarak, 416 milyar 753 milyon 965,8 bin liraya çıktı. Kredilerin yüzde 81.7’sini özel bankalar sağladı. İstanbul tek başına toplam kredilerden yüzde 49.5 pay aldı.



2007 yılında bankaların verdikleri nakdi kredi miktarı 321 milyar 920 milyon 154,1 bin lira düzeyindeydi.



Merkez Bankası'nın verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl bankalarca verilen 416,7 milyar lira tutarındaki nakdi kredinin yüzde 81,7'si özel bankalar tarafından sağlandı. 2008 yılında Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın oluşturduğu kamu bankaları 76 milyar 249 milyon 462,7 bin lira, özel bankalar 340 milyar 504 milyon 503 bin lira nakit kredi verdi.



Türkiye'de 2008 yılında bankalar tarafından sağlanan nakit kredilerde aslan payını İstanbul aldı. İstanbul, Türkiye genelinde sağlanan nakit kredilerin yaklaşık yüzde 49,5'ini tek başına aldı. Bankalar söz konusu dönemde İstanbul'da 206 milyar 235 milyon 984,7 bin lira tutarında kredi açtı. Bunun 17 milyar 29 milyon 919,5 bin lirası kamu bankaları, 189 milyar 206 milyon 65,2 bin lirası da özel bankalar tarafından sağlandı.



İkinci sırayı 12 milyar 231 milyon 981,9 bin lirası kamu bankaları ve 44 milyar 145 milyon 211,5 bin lirası da özel bankalardan olmak üzere toplam 56 milyar 377 milyon 193,4 bin lira açılan nakdi kredi ile Ankara izledi.



Bankaların nakit kredi açtığı il sıralamasında üçüncülüğü toplam 21 milyar 504 milyon 480,7 bin lira ile İzmir aldı. Bu kredinin 5 milyar 798 milyon 825,6 bin lirası kamu bankaları, 15 milyar 705 milyon 655,1 bin lirası da özel banka kaynaklı oldu.



Bankalar tarafından geçen yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'e toplam 284 milyar 117 milyon 658,8 bin lira tutarında nakit kredi sağlandı. Böylece üç büyük il, bankalar tarafından geçen yıl açılan nakdi kredilerin yüzde 68,2'sini aldı.



Verilere göre, bankalar, geçen yıl en az Hakkari'de nakdi kredi açtı. Bu ilde bankalar, 45 milyon 549,7 bin lirası kamu, 23 milyon 392,8 bin lirası da özel olmak üzere toplam 68 milyon 942,5 bin YTL tutarında kredi sağladı.



Türkiye genelinde bankalar tarafından sağlanan nakdi kredilerde 81 ilden 19'unda kamu bankalarının sağladığı kredi tutarı özel bankaları geçerken kalan illerde özel sektör bankalarının açtığı krediler ağırlıkla yer aldı.

