Bankaların dönem kârı 10.3 milyar lira

T24-

BDDK tarafından hazırlanan Mayıs ayına ilişkin ''Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülteni'' yayımlandı.

Mayıs ayı sonu itibarıyla 10 milyar 328 milyon lira olan net dönem karının 8 milyar 273 milyon lirasının Türk Lirası, 2 milyar 56 milyon lirasının da yabancı para cinsinden oldu.

Türk bankacılık sisteminin Mayıs ayı sonu itibarıyla toplam aktifleri 879 milyar 309 milyon lira olurken, bunun 645 milyar 841 milyon lirası TL cinsinden 233 milyar 468 milyon lirası da yabancı para cinsinden olduğu belirlendi.

Toplam aktifler içinde en yüksek pay 541 milyar 238 milyon lira ile mevduat olurken, bunu 439 milyar 342 milyon lira ile krediler izledi. 541,2 milyar lira olan toplam mevduatın 371 milyar 900 milyon lirası TL, 169 milyar 338 milyon lirası da yabancı para cinsinden oldu.

Bankacılık sisteminin sağladığı 439,3 milyar lira olan toplam kredi içinde en yüksek pay 105 milyar 329 milyon lira ile kredi kartları aldı. Mayıs ayı sonu itibarıyla bankaların verdiği krediler içinde, diğer krediler 101 milyar 853 milyon lira, işletme kredileri 98 milyar 887 milyon lira, kredi kartları 39 milyar 969 milyon lira, ihracat kredileri 30 milyar 368 milyon lira olarak belirlendi.

Toplam 541,2 milyar lira olan toplam mevduat içinde tassarruf mevduatı 216 milyar 299 milyon lira olarak saptandı. Mudiler genellikle bankalarda tuttukları mevduatlarını kısa vadeli hesaplarda değerlendiriyorlar. Tasarruf mevduatı içinde en yüksek pay 123,2 milyar lira ile 1-3 ay arası vadede, bunu 67 milyar 302 milyon lira ile 1 aya kadar vade de görülüyor.

Yurt içi yerleşiklerin Mayıs ayı sonu itibarıyla Türk bankacılık sisteminde 1 milyon liranın üzerinde bulunan hesap sayısı 31 bin oldu.(aa)





