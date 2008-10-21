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Ekonomi

‘Bankaları yabancılara kaptırmamak için fon kuralım’

Sarkozy, AB ülkeleri, bankalarının yabancıların ellerine geçmesini engellemek için devlet fonu oluştursunlar dedi.

21 Ekim 2008 03:00

Avrupa Birliği dönem başkanı Fransa Cumhurbaşkanı, AB ülkelerinin, küresel mali kriz ile birlikte zor duruma düşen bankalarının, yabancıların ellerine düşmesini engellemek için devlet fonları oluşturmalarını önerdi.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Sarkozy, mali sektörün yeniden düzenlenmesinden yana olduğun belirtti ve yeni düzenlemeler çerçevesinde devletten yardım alan bankaların, bu yardımı vergi avantajlı ülkelerde kullanmasının da önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Sarkozy, gelecek hafta Pekin'de düzenlenecek AB-Asya zirvesinde, AB adına, Asya ülkelerini, uluslararası mali sistemde yapılması planlanan reformlar konusunda ikna etmeye çalışacağını söyledi.

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