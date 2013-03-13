'Bankaları boykot için kredi kartı kullanmayalım'

Ankara Tüketici Haklar Derneği (THD) 13-14 Mart tarihlerinde bankaları boykot etmeye çağırıyor.

Dernek Başkanı Turhan Çakar, "bankalar, tüketicinin isteği olmadan kendilerine kredi kartı gönderip tuzağa düşürmektedirler. Tüketicinin bilgisi olmadan kredili mevduat hesabı ya da ek hesap açıp tüketicilerden 'hesap işletim ücreti' ve 'hesap özeti ücreti' adı altında ücretler almaktadırlar" dedi.

Rekabet Kurulu'nun 12 banka hakkında soruşturma yürüttüğünü de hatırlatan Çakar,''Tüketimden gelen gücümüzü kullanarak 13-14 Mart günlerinde bankalara gitmiyoruz, kredi kartı kullanmıyoruz, bankacılık işlemi yapmıyoruz' dedi.