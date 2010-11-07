-BANKALARDAN BAYRAM KREDİSİ YARIŞI İSTANBUL (A.A) - 07.11.2010 - Yaklaşan kurban bayramıyla birlikte, her bayram olduğu gibi bankalar yine farklı seçeneklerle kampanyalar düzenliyor. Bankalar, müşterilerin ihtiyaçlarına ve ödeme şartlarına göre 0,38'den başlayan faiz oranlarının uygulandığı bayram paketleri hazırlarken, sıfır faiz ve peşin komisyonlu krediler de sunuyor. Bankaların internet sitelerinde yer alan duyurularına göre, İş Bankası ''geleneksel bayram kredisi kampanyası'' ile müşterilerine farklı koşullarda ihtiyaç kredisi sunarken, maksimum ihtiyaç paketi sahibi İş Bankası müşterileri krediden aylık yüzde 0,02 faiz ya da 100 lira masraf indirimi ile yararlanabiliyor. İş Bankası'nın 15 Kasım 2010 tarihine kadar geçerli olacak kampanyası kapsamında tüm kamu ve özel sektör çalışanları, serbest meslek sahipleri ile emekliler aylık yüzde 0,45 faiz oranı ya da peşin komisyon ödeyerek faizsiz, 5 bin liraya kadar 10 ay vadeli bayram kredisi kullanabiliyor. Daha yüksek tutarda, daha uzun vadelerle ve/veya masraf ödemeden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler ise vadeye bağlı olarak aylık yüzde 0,92'den başlayan faiz oranları ile, masraf ödeyerek veya masraf ödemeden aylık yüzde 0,94'ten başlayan faiz oranları ile krediden yararlanabiliyor. -YAPI KREDİ'DEN 3 FARKLI BAYRAM KREDİSİ Yapı Kredi de kurban bayramına özel hazırladığı faizsiz, masrafsız ve düşük faiz komisyonlu bireysel ihtiyaç kredisi ile müşterilerine uygun krediyi seçme olanağı veriyor. Bankanın faizsiz kredisinde, vade sonuna kadar hiç faiz ödemeden, sadece peşin komisyon ile maksimum 5 bin lira için ve 12 aylık vadede kredi kullanılabiliyor. Masrafsız kredide ise hiçbir masraf veya komisyon ödemeden, yüzde 1,09 faiz ile 10 bin liraya kadar 24 ay vade ile kredi sunuluyor. Yapı Kredi'nin düşük faiz komisyonlu bireysel ihtiyaç kredisinin faizleri de aylık yüzde 0,41'den başlıyor. Tutar ve vadeye göre farklı komisyon oranları ve masraf uygulanan yüzde 0,41 faiz oranlı kredi, üst tutar sınırı 20 bin lira olmak üzere maksimum 36 aya kadar vadelendirilebiliyor. -AKBANK'TAN 3 AY ERTELEME İMKANI- Akbank da kurban bayramında tüketicilerin ihtiyaçları için yüzde 0,76'dan başlayan faiz ile kredi kullanma imkanı verirken, ayrıca 3 ay erteleme imkanı ile ödemelerin Mart 2011'de başlaması olanağı da sunuyor. Bankanın bayram kampanyası 30 Kasımda sona erecek. -GARANTİ'DEN 0,38 FAİZLİ KREDİ- Garanti Bankası, tüketicilere 111 lira taksitle ve 60 ay vadeli kredi sunarken, isteyenler için de yüzde 0,38 faizli 12 ay vadeli 5 bin lira kredi sunuyor. 50 bin liraya kadar farklı tutar ve vadeler için kredi seçenekleri sunan Garanti, ayrıca yüzde 0,94'den başlayan faizlerle masrafsız kredi imkanı da veriyor. -DENİZBANK, FİNANSBANK, HSBC- Kurban bayramı öncesinde ''masrafsız cebimde kredi'' ile Denizbank, 15 bin liraya kadar 36 aya varan vadelerle kredi sunuyor. HSBC de 30 bin liraya kadar ve 36 aya varan tüm vadelerde masrafsız ihtiyaç kredisi sunarken, 10 bin liraya kadar aylık yüzde 0,99 faiz oranı, 10 bin liranın üzerindeki kredilerde de yüzde 1,09 faiz oranı uyguluyor. Finansbank ise bayrama özel yüzde 0,39'dan başlayan faizlerle kredi paketi hazırlarken, ödemeler için 2011 tarihini veriyor.