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Ekonomi

BANKALARDAN "PROMOSYON" SAVUNMASI ANKARA (A.A)

20 Ocak 2011 13:07

-BANKALARDAN "PROMOSYON" SAVUNMASI ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - Rekabet Kurulu tarafından bankacılık sektöründe 8 banka hakkında sürdürülen soruşturmanın sözlü savunması 1 Mart'ta yapılacak. Kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Rekabet Kurulu'nun 19 Ağustos 2009 tarihli kararı uyarınca, ''Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş., Finans Bank A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Yapı Kredi Bankası A.Ş.'', haklarında başlatılan soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 1 Mart 2011 Salı günü, saat 10.00'da Kurumda yapılacak. ''Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ'' uyarınca toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren bir dilekçeyle 13 Aralık 2010 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurması gerekiyor. Kurul, maaş ödemelerine yönelik teklif ettikleri promosyonlar konusunda aralarında anlaştıkları iddiası ile 8 banka hakkında 19 Ağustos 2009 tarihinde soruşturma açılmasına karar vermişti.

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