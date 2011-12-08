-Bankalardaki toplam mevduat azaldı ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - Mevduat bankalarındaki toplam mevduat, bir haftada 840 milyon 725 bin lira azalarak, 25 Kasım itibariyle 622 milyar 438 milyon 43 bin liraya geriledi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 18 Kasım'da 623 milyar 278 milyon 768 bin lira düzeyindeydi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduatta 2 milyar 753 milyon 906 bin liralık azalış meydana geldi. TL cinsi mevduat 416 milyar 735 milyon 781 bin liradan, 413 milyar 981 milyon 875 bin liraya geriledi. Yabancı para cinsinden mevduat ise 2 milyar 336 milyon 465 bin lira artış kaydederek, 186 milyar 98 milyon 904 bin liradan, 188 milyar 435 milyon 369 bin liraya çıktı. Söz konusu dönemde bankalar arası mevduat ise 20 milyar 444 milyon 83 bin liradan 20 milyar 20 milyon 799 bin liraya düştü. Bu dönemde yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı 412 milyar 516 milyon 527 bin liradan, 409 milyar 738 milyon 645 bin liraya geriledi. Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatının 62 milyar 674 milyon 531 bin lirasını vadesiz, 347 milyar 64 milyon 114 bin lirasını ise vadeli mevduat oluşturdu. Bir önceki hafta yurt içi yerleşiklerin TL mevduatının 66 milyar 510 milyon 414 bin lirasını vadesiz, 346 milyar 6 milyon 113 bin lirası da vadeli mevduattan oluşturuyordu. Bankalardaki TL mevduatın yaklaşık 169,3 milyar lirası kamu, 185,9 milyar lirası özel, 54,5 milyar lirası da yabancı mevduat bankalarında bulunuyor.