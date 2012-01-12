-Bankalardaki toplam mevduat 6,2 milyar lira arttı ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Mevduat bankalarındaki toplam mevduat, bir haftada 6 milyar 178 milyon 369 bin lira artarak, 30 Aralık 2011 itibariyle 638 milyar 267 milyon 962 bin liraya yükseldi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 23 Aralıkta 632 milyar 89 milyon 593 bin lira düzeyindeydi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduatta 4 milyar 143,3 milyon liralık artış meydana geldi. TL cinsi mevduat 418 milyar 172 milyon liradan 422 milyar 315,3 milyon liraya çıktı. Yabancı para cinsinden mevduat da 971,7 milyon lira artarak, 193 milyar 942,3 milyon liraya ulaştı. Söz konusu dönemde bankalararası mevduat ise 20 milyar 947,1 milyon liradan 22 milyar 10,4 milyon liraya çıktı. Böylece bankalararası mevduatta bir haftalık artış 1 milyar 63,3 milyon lira oldu. Bu dönemde yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı 3 milyar 351,9 milyon liralık artışla 413 milyar 947,3 milyon liradan 417 milyar 299,2 milyon liraya yükseldi. Yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatının 66 milyar 379 milyon lirasını vadesiz, 350 milyar 920,2 milyon lirasını ise vadeli mevduat oluşturdu. Bir önceki hafta yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatının 64 milyar 205,9 milyon lirasını vadesiz, 349 milyar 741,4 milyon lirasını da vadeli mevduat oluşturuyordu. Bankalardaki TL mevduatın yaklaşık 167,4 milyar lirası kamu, 194,6 milyar lirası özel, 55,3 milyar lirası da yabancı mevduat bankalarında bulunuyor.