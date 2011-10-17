-Bankalardaki altın hesapları arttı İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - Türk Ekonomi Bankası (TEB) Altın Bankacılığı Satış Direktörü Selami Erten, bankalardaki altın hesaplarının yılın 3. çeyreğinde 6 milyar lirayı aşkın büyüme gösterdiğini bildirdi. Selami Erten, Türkiye'de kuyumculuk sektörünün yıllık iş hacminin 8-10 milyar dolar arasında bulunduğunu ifade ederek, 40 bin kuyumcunun 250 bin çalışanla faaliyetini sürdürdüğü ve yıllık 1 milyar doların üzerinde mücevher ihracatı ile Türkiye'yi, İtalya'dan sonra dünyada ikinci sıraya yükselten sektörün bu çıkışının süreceğine inandığını söyledi. Bankalardaki altın hesaplarının yılın 3. çeyreğinde 6 milyar lirayı aşkın büyüme gösterdiğini, Ağustos sonu itibariyle de 11,4 milyar liraya ulaştığını bildiren Erten, şunları kaydetti: ''Bu büyümede yastık altı altınların altın bankacılığı araçları ile değerlendirilmeye başlanmış olmasının büyük etkisi olduğuna inanıyoruz. Söz konusu hesaplar açılmasaydı bu tasarrufların büyük bir kısmı yastık altında tutulan ve getirisi bulunmayan yatırımlar olarak kalmaya devam edecekti. Altındaki değer artışının yanı sıra, bankaların vadeli altın hesaplarına uygulamış oldukları cazip faiz oranları da altın tasarrufları üzerinden kazanç sağlamak isteyen yatırımcıları harekete geçirdi. Bugüne kadar yastık altında veya kiralık kasalarda tutulmuş olan altınların bir kısmı bankalardaki hesaplara aktarılarak ve son dönemde yapılan altın tasarruflarının önemli bir kısmının bankalar nezdindeki altın depo hesaplarında yapılmaya başlanması ile altın bankacılığının büyük bir ivme kazanmasının yolu açıldı.'' Erten, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde de yurt dışı piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak aşağı veya yukarı yönlü dalgalanmasını sürdüreceğini söyledi. -TEB'den taksitli altın kredisi- Selami Erten, TEB'in altın bankacılığı alanında vadesiz altın depo hesabı, vadeli altın depo hesabı, altın damla hesabı ve B tipi altın fonu gibi müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ürün seçenekleri bulunduğunu ifade ederek, bankanın, kuyumculuk sektörüne kaynak sağlamak amacıyla geliştirilen ''taksitli altın kredisi'' ile de sektörde faaliyet gösteren perakendeci ve küçük imalatçı kuyumculara 250 gramdan itibaren gram bazında aldıkları kredilerin ödemelerini 24 aya kadar taksitlendirme imkanı sunduğunu, işletme sermayesini güçlendiren kredinin, finansman gideri oluşturmanın yanı sıra, dolar ve TL kredilerine göre firmanın altın sermayesini kur riskine karşı koruyarak kuyumculara çeşitli avantajlar sağladığını, perakendeci ve küçük imalatçı kuyumcuların 250 gramdan itibaren gram bazında aldıkları kredilerin ödemelerini 24 aya kadar taksitlendirdiklerini anlattı. TEB'de altın hesaplarının büyüklüğünün Eylül sonu itibariyle yılbaşına göre yüzde 280'in üzerinde artış gösterdiğini ve müşteri sayılarının 25 bini geçtiğini bildiren Erten, bu artışta altın fiyatlarının yılın ilk 8 ayında dolar bazında yüzde 35'in üzerinde getiri sağlamasının yanı sıra, yurt dışı piyasalarda yaşanan belirsizlikler nedeniyle yatırımcının güvenli bir liman arayışında bulunmasının da etkili olduğunu vurguladı. Erten, fiyatı sürekli bir yükseliş trendi içinde olan altının, yatırımcıların vazgeçilmez yatırım aracı haline geldiğini de söyledi.