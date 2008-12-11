Bankalarda kameralı cebe, mini belleğe yasak geliyor

Banka ve telekom firmalarına sanal güvenlik kriteri geliyor. Kurumlar dijital hırsızlığa karşı uyarılıyor…



Sabah gazetesinde yer alan bir habere göre, banka, telekom şirketleri artık müşteri kayıtlarının olduğu yerlerde veri kaybının önüne geçmek için, kameralı cep telefonu, mini USB bellek gibi dijital kayıt cihazlarının girişini yasaklayabilecek.



Danışmanlık şirketi KPMG'nin yaptığı üç yıllık araştırma şirketlerde veri kayıplarının yüzde 51'inin içerden sızdırılan bilgiler yüzünden olduğunu ortaya koyuyor. KPMG Bilgi Riskleri Yönetimi Kıdemli Müdürü Aslı Doğrusöz küresel krizin şirket itibarını yönetilmesi daha da önemli bir unsur haline getirdiğini kaydederek, artık finansal kurumların, telekom operatörlerinin bilgi teknolojileri konusunda standart tedbirler almak zorunda olduğunu vurguluyor.



Müşteri bilgisi



Banka ve tekekom sektörünü regüle eden BDDK ve BTİK kurumlarının denetimlerin önemli olduğunu vurgulayan Doğrusöz, "Buna göre internet bankacılığı ve ATM'ler saldırıya en açık yerler olarak dikkat çekiyor. Şirketlerin en önemli değerini bilgi oluşturuyor. Şirketlerin ticari başarının devam ettirilebilirliğinin sağlanması için en kritik olan husus, verilerin hırsızlık veya kasıtlı olmayan bir şekilde açığa vurulmasının önlenmesi gerekiyor. Veri kayıpları her geçen yıl sayı ve önem bazında artıyor. Bu tür sızıntılar sadece masraflı olmakla kalmayıp, şirket itibarlarına da önemli şekilde zarar veriyor" diye konuştu.



Veri kaybının yarısı iç kaynaklı



* 280 milyon etkilenen insan

* Kayıpların yüzde 25'i bilgisayar hırsızlığı sonucu oluşmuş

* Kayıpların % 80'i kişisel bilgilerin kaybına neden olmuş

* Kayıpların yüzde 51'i kurum içinden kaynaklanmış

* Kaybolan verinin % 46'sı herhangi bir yöntemle korunmamış



'Unutulan cep ve dizüstü risk taşıyor'



Doğrusöz çalışanlardan birinin veya yöneticilerin kaybettikleri akıllı cep telefonu veya dizüstü bilgisayarların önemli risk oluşturduğunu vurguladı. Şifrelemelerin ve kontrollerin öneminin altını çizen Doğrusöz sözlerine şöyle devam etti: "Dizüstü bilgisayarlar ve çıkarılabilir medya gibi taşınabilir araçlar modern iş dünyasında çok değerli olmakla birlikte verinin açığa çıkması konusunda büyük risk taşıyor. Verinin şifrelenmesi gibi bilgi koruma önlemleri, bilginin kaybolsa veya çalınsa dahi yanlış ellere geçmesini engelleyebilir."

