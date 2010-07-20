-BANKALARDA 586,2 MİLYAR LİRA MEVDUAT VAR İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Türkiye'de bankacılık sektöründe toplam mevduat, haziran sonunda 586 milyar 264 milyon liraya yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Ekrem Keskin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak hazırlanan bankacılık sektörüne ilişkin 2010 yılının ilk yarısındaki gelişmeleri içeren raporu, düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Verilere göre, 31 Aralık 2009'da 531 milyar 475 milyon lira olan sektördeki toplam mevduat, 30 Haziran 2010 tarihinde 586 milyar 264 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründe TL krediler ise 2009 sonundaki 289 milyar 824 milyon liradan haziran sonunda 335 milyar 626 milyon liraya çıktı. Sektörde 31 Aralık 2009'da net takipteki alacaklar 3 milyar 929 milyon lira iken, söz konusu rakam 30 Haziran 2010'da 3 milyar 1 milyon liraya, brüt takipteki alacaklar ise 21 milyar 698 milyon liradan 20 milyar 792 milyon liraya düştü. Takipteki alacaklar özel karşılığı yine aynı dönemde 17 milyar 769 milyar liradan 17 milyar 791 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde takipteki alacakların (brüt) kredilere oranı yüzde 5,5'dan 4,5'a geriledi. Özel karşılıkların takipteki alacaklara (brüt) oranı ise yüzde 81,9'dan 85,6'ya yükseldi. Türkiye'de bankacılık sektöründe 26 Haziran 2009'da 9 milyar 460 milyon lira olan özkaynaklar, 2 Temmuz 2010 itibarıyla 8 milyar 601 milyon liraya geriledi.