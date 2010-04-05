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Ekonomi

'Bankalar vergi konusunda anlaşmaya yakın'

İngiltere Başbakanı Brown dünyanın önde gelen ekonomilerinin yeni bir finansal krizin önlenmesi amacıyla bankalara küresel vergi getirilmesi konusunda anlaşmaya yakın olduklarını söyle

05 Nisan 2010 03:00

T24- İngiltere Başbakanı Gordon Brown dünyanın önde gelen ekonomilerinin yeni bir finansal  krizin önlenmesi amacıyla bankalara küresel vergi getirilmesi konusunda anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

Brown, Financial Times gazetesinde bugün yer alan açıklamasında söz konusu anlaşmanın Haziran'daki G20 toplantısı  yerine bankaları gelecekteki krizlere karşı güçlendirecek sermaye kurallarıyla birlikte Kasım'da Seul'de yapılacak G20  zirvesinde hayata geçirilmesinden yana olduğunu belirtti.

"Küresel sorumluluk vergisi" için ortamın hazır hale geldiğini ifade eden Brown, "İngiltere, Fransa ve Almanya birlikte  neler yapılabileceğini görüştük. Ortak bir zeminde buluşmamız gerektiği konusunda uzlaşma sağladık. Bankalar ve toplum  arasındaki ilişki değişmek zorunda" dedi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) G20 üyesi ülkelerin maliye bakanlarına, bankaların olası devlet yardımlarına katkıda  bulunmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış önerilerini bu ay içerisinde sunması bekleniyor.



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