'Bankalar vergi konusunda anlaşmaya yakın'

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Brown, Financial Times gazetesinde bugün yer alan açıklamasında söz konusu anlaşmanın Haziran'daki G20 toplantısı yerine bankaları gelecekteki krizlere karşı güçlendirecek sermaye kurallarıyla birlikte Kasım'da Seul'de yapılacak G20 zirvesinde hayata geçirilmesinden yana olduğunu belirtti.

"Küresel sorumluluk vergisi" için ortamın hazır hale geldiğini ifade eden Brown, "İngiltere, Fransa ve Almanya birlikte neler yapılabileceğini görüştük. Ortak bir zeminde buluşmamız gerektiği konusunda uzlaşma sağladık. Bankalar ve toplum arasındaki ilişki değişmek zorunda" dedi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) G20 üyesi ülkelerin maliye bakanlarına, bankaların olası devlet yardımlarına katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış önerilerini bu ay içerisinde sunması bekleniyor.









