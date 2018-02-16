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Bankalar uyardı: Soyağacı sorgulamanızı sosyal medyada paylaşmayın

Yeniden açılan uygulamada 8 milyon 141.756 kişinin sorgulama yaptığı aktarıldı

16 Şubat 2018 14:33

e-Devlet'in soyağacı uygulamasını 8 milyondan fazla kişinin kullandığı açıklandı. Buna göre Türkiye'de her 10 kişiden birisi soyağacını sorguladı.

Yapılan düzenlemelerin ardından yeniden kullanıma açılan e-Devlet soyağacı uygulama sisteminde sorgulama sayısı açıklandı. Yeniden açılan uygulamada 8 milyon 141.756 kişinin sorgulama yaptığı aktarıldı.

"Paylaşmayın"

Öte yandan soyağacındaki bazı ifadeleri eğlenceli bulan kullanıcılar, bunların ekran görüntülerini sosyal medyada paylaşıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre de bankalar, bu paylaşımların kişisel güvenliği tehlikeye attığını belirtiyor. Özellikle anne kızlık soyadını paylaşanlar, birçok işlemde kullanılan bu bilgi ile dolandırıcılara kapı aralıyor.

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