Bankalar şube ve insan kaynağında frene bastı

Avrupa ve ABD finans sektöründe birçok finans kuruluşunu iflasa sürükleyen global kriz, Türkiye'de bankaların oyun planını değiştirdi.
Vakıfbank eleman alımı ve şube açılışlarını durdurma kararı alırken, Şekerbank ise bu yöndeki planlarını 2009'un üçüncü çeyreğine erteledi. Ziraat Bankası planlarında bir değişikliğe gitmezken, Finansbank 2009'da 1.100 kişi alacağını, Denizbank ise 150 şube açacağını açıkladı. 12 milyar doların üzerinde açık pozisyonu bulunan Türk bankalarının 2009 yılında büyümelerinde yavaşlamalar yaşanması global krizin bir sonucu olarak görülüyor. Uzmanlar, yeni şube açılışları ile eleman alımlarını ertelenmesini "yerinde bir karar" olarak nitelendiriyor. İlk fren Vakıf'tan
Türk bankaları arasında büyüme anlamında frene ilk basan banka Vakıfbank oldu. Küresel kriz nedeniyle organik büyümesine ve personel alımına ara verme kararı alan Vakıfbank, bunu pazar kaybına uğramadan yapmaya çalışacak. Özel bir fayda görülen yerler hariç ekonomik konjonktür uygun hale gelinceye kadar yeni şube açma stratejisini erteleyen Vakıfbank, şubeleşmede hız kesmenin bir sonucu olarak 2009 yılında yeni eleman alımını da azaltacak.
Vakıfbank'tan Referans'a yapılan açıklamada, Türk bankacılık sektörünün küresel krizi sağlam bir yapıyla karşıladığını ancak buna rağmen gelişmeleri "sıkı" takip ederek gerekli tedbirlerin alındığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Küresel krizin tüm dünya ülkelerini yakından etkilediği ve finans sisteminde ciddi sıkıntıların oluştuğu bugünlerde Vakıfbank da sektördeki eğilime paralel olarak organik büyümesine ve personel istihdamına ara vermek durumunda kalmaktadır" denildi. Ancak, Vakıfbank yetkilileri, global krizin büyüme hızında revizyona neden olsa da temel stratejilerde değişiklik yaratmasını beklemiyor. Şekerbank'ta erteleme
İki yıl önce Kazak Turan Alem Group'a satılan Şekerbank da 2009 ilk çeyreğinde yapmayı planladığı yeni şube açılışları ile eleman alımlarını yıl sonuna erteledi. Krizin büyümeye yönelik planlarda değil, ancak zamanlama konusunda değişikliğe yol açtığını açıklayan Şekerbank, 2009'un ilk çeyreği için planlanan yeni şube açılışlarını ve eleman alımlarını 2. ve 3. çeyreğe kaydırdı. Şekerbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Ulutürk, 2009 yılında 30 yeni şube açarak ve yaklaşık 500'e yakın yeni personel almayı hedeflediklerini söyledi. Ulutürk, Şekerbank'ın Ekim 2008 itibarıyla 250 Şube ve 4.060 personeli bulunduğunu belirtti. Ziraat'da plan değişmeyecek
Ekonomide her kesimin dünya finans piyasalarındaki gelişmelere paralel büyüme stratejilerini gözden geçirdiğini belirten Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar ise "Biz 2009 yılı için büyüme planımızı askıya almadık. Kârlılığa ve müşteri memnuniyetine önem veren bir stratejimiz var" diye konuştu. Çağlar, şubeleşme konusundaki bakış açılarında herhangi bir değişiklik bulunmadığını söyledi. Finansbank 1.100 kişi alacak
Finansbank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Bayburtluoğlu ise 2007 yılında çalışan sayılarını yüzde 15 artırdıklarını hatırlatarak, "10 bin kişiyi aşan kadromuz ve 423'ü bulan şube sayımız ile hizmet veriyoruz. Bu yıl 19 şube açtık ve yaklaşık 1.000 kişiyi işe aldık. Yıl sonunda kadar da yaklaşık 1.450 kişiyi bünyemize katmış olacağız" dedi. 2009 yılında ise yaklaşık 100 şube açarak 1.100 kişiyi işe alacaklarını belirten Bayburtluoğlu, "İçinde bulunduğumuz bu ortamda en doğrusu herkesin kendi çalışanına yatırım yapması. Bu nedenle büyüme planlarımız da çok sık değişmiyor" dedi. Denizbank 150 şube açacak
Denizbank Yönetim Hizmetleri Grubu İnsan Kaynakları ve DenizAkademi Grup Müdürü Yavuz Elkin de 2008 yılına 320 şube ile başladıklarını ve bu rakamı 373'e yükselttiklerini söyledi. Şube sayılarını yıl sonunda 400'e çıkarmayı planladıklarını belirten Elkin, "Bu yılın ilk 8 ayında 1.557 kişiyi işe aldık. 2009 yılında ise 150 yeni şube açarak şube sayımızı 550'ye personel sayımızı ise 9.500'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
Bu yılın eylül ayı itibari ile 750 kişiyi işe alan Bank Asya'da da bu rakamın yıl sonuna kadar 800'e ulaşması bekleniyor. Bu yıl açtığı 25 şubeye ek olarak yıl sonuna kadar 5 ya da 6 şube daha açarak şube sayısını 30'un üzerine çıkarmayı planlayan banka, 2009'da 25 şube daha açacak.
Yılsonuna kadar 10-15 kişi işe alacak olan Turkishbank, bu yıl içinde 3 şube açacak. 2009 yılı sonuna kadar da 10 şube açmayı hedefleyen banka, 70 kişiyi de bünyesine katacak. Orta ölçekli ticari banka olmayı hedefleyen Turkishbank, önümüzdeki dönemde dış ticaret işlemlerinden daha fazla pay almayı planlıyor. İş Bankası'nda da şubeleşme ve benzeri ihtiyaçlar nedeniyle işe alımlarının 2009 yılında da devam edecek. Banka, yılsonu itibarıyla 100 civarında yeni şube açılışı gerçekleştirmiş olacak. Krizin olağan sonucu
12 milyar doların üzerinde açık pozisyonu bulunan Türk bankalarının 2009 yılında büyümelerinde yavaşlamalar yaşanması global krizin bir sonucu olarak görülüyor. Şube açılışları ve eleman alımlarının bir süre askıya alınmasını normal bulan sektör uzmanları, finans kesiminin önünü görmesinin giderek zorlaştığını dolayısıyla bankaların yavaşlama sürecine girmelerine şaşırmamak gerektiğini söylüyor. 2001 krizinden sonra artan yabancı ilgisiyle birlikte hızlı bir toparlanma sürecine giren Türk bankalarının yeni eleman alımlarını durdurmalarını bulunduğumuz ortam için "olağan" karşılayan uzmanlar, bireylerin ve reel sektörün ardından bankaların da harcamalarını düşünerek yapmaya başladıklarını söylüyor.
Dışarıdan kaynak bulmanın zorlaştığını ve kredi talebinde azalma yaşanacağını belirten uzmanlar, bankaların da reel sektör gibi yeni eleman alımlarını durdurabileceğini söylüyor.
|
Banka
|
Şube Sayısı
Personel Sayısı
|
|
2007 Eylül
|
2008 Eylül
|
2007 Eylül
2008 Eylül
|
Ziraat Bankası
|
1.248
|
1.264
|
20.011
20.799
|
Halk Bankası
|
586
|
615
|
11.572
11.208
|
Vakıflar Bankası
|
331
|
514
|
8.557
9.600
|
Akbank
|
698
|
841
|
13.205
15.789
|
Alternatif Bank
|
36
|
46
|
822
995
|
Anadolubank
|
73
|
77
|
1.611
1.724
|
Şekerbank.
|
230
|
250
|
3.740
4.059
|
Tekstil Bankası
|
56
|
61
|
1.471
1.558
|
Turkish Bank
|
22
|
22
|
249
275
|
Türk Ekonomi Bankası
|
253
|
317
|
4.978
6.367
|
Garanti Bankası
|
545
|
703
|
13.813
16.378
|
İş Bankası
|
929
|
992
|
19.159
20.316
|
Yapı ve Kredi Bankası
|
660
|
835
|
13.712
15.023
|
Denizbank
|
299
|
373
|
6.419
7.520
|
Eurobank Tekfen
|
34
|
39
|
579
631
|
Finans Bank
|
378
|
421
|
8.875
9.936
|
Fortis Bank
|
248
|
300
|
4.975
5.390
|
HSBC Bank
|
226
|
321
|
5.384
7.079
|
ING Bank
|
-
|
361
|
-
6.269
Kaynak: Bankalar Birliği