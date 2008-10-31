Bankalar şube ve insan kaynağında frene bastı

Banka Şube Sayısı Personel Sayısı 2007 Eylül 2008 Eylül 2007 Eylül 2008 Eylül Ziraat Bankası 1.248 1.264 20.011 20.799 Halk Bankası 586 615 11.572 11.208 Vakıflar Bankası 331 514 8.557 9.600 Akbank 698 841 13.205 15.789 Alternatif Bank 36 46 822 995 Anadolubank 73 77 1.611 1.724 Şekerbank. 230 250 3.740 4.059 Tekstil Bankası 56 61 1.471 1.558 Turkish Bank 22 22 249 275 Türk Ekonomi Bankası 253 317 4.978 6.367 Garanti Bankası 545 703 13.813 16.378 İş Bankası 929 992 19.159 20.316 Yapı ve Kredi Bankası 660 835 13.712 15.023 Denizbank 299 373 6.419 7.520 Eurobank Tekfen 34 39 579 631 Finans Bank 378 421 8.875 9.936 Fortis Bank 248 300 4.975 5.390 HSBC Bank 226 321 5.384 7.079 ING Bank - 361 - 6.269

Vakıfbank eleman alımı ve şube açılışlarını durdurma kararı alırken, Şekerbank ise bu yöndeki planlarını 2009'un üçüncü çeyreğine erteledi. Ziraat Bankası planlarında bir değişikliğe gitmezken, Finansbank 2009'da 1.100 kişi alacağını, Denizbank ise 150 şube açacağını açıkladı. 12 milyar doların üzerinde açık pozisyonu bulunan Türk bankalarının 2009 yılında büyümelerinde yavaşlamalar yaşanması global krizin bir sonucu olarak görülüyor. Uzmanlar, yeni şube açılışları ile eleman alımlarını ertelenmesini "yerinde bir karar" olarak nitelendiriyor.Türk bankaları arasında büyüme anlamında frene ilk basan banka Vakıfbank oldu. Küresel kriz nedeniyle organik büyümesine ve personel alımına ara verme kararı alan Vakıfbank, bunu pazar kaybına uğramadan yapmaya çalışacak. Özel bir fayda görülen yerler hariç ekonomik konjonktür uygun hale gelinceye kadar yeni şube açma stratejisini erteleyen Vakıfbank, şubeleşmede hız kesmenin bir sonucu olarak 2009 yılında yeni eleman alımını da azaltacak.Vakıfbank'tan Referans'a yapılan açıklamada, Türk bankacılık sektörünün küresel krizi sağlam bir yapıyla karşıladığını ancak buna rağmen gelişmeleri "sıkı" takip ederek gerekli tedbirlerin alındığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Küresel krizin tüm dünya ülkelerini yakından etkilediği ve finans sisteminde ciddi sıkıntıların oluştuğu bugünlerde Vakıfbank da sektördeki eğilime paralel olarak organik büyümesine ve personel istihdamına ara vermek durumunda kalmaktadır" denildi. Ancak, Vakıfbank yetkilileri, global krizin büyüme hızında revizyona neden olsa da temel stratejilerde değişiklik yaratmasını beklemiyor.İki yıl önce Kazak Turan Alem Group'a satılan Şekerbank da 2009 ilk çeyreğinde yapmayı planladığı yeni şube açılışları ile eleman alımlarını yıl sonuna erteledi. Krizin büyümeye yönelik planlarda değil, ancak zamanlama konusunda değişikliğe yol açtığını açıklayan Şekerbank, 2009'un ilk çeyreği için planlanan yeni şube açılışlarını ve eleman alımlarını 2. ve 3. çeyreğe kaydırdı. Şekerbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Ulutürk, 2009 yılında 30 yeni şube açarak ve yaklaşık 500'e yakın yeni personel almayı hedeflediklerini söyledi. Ulutürk, Şekerbank'ın Ekim 2008 itibarıyla 250 Şube ve 4.060 personeli bulunduğunu belirtti.Ekonomide her kesimin dünya finans piyasalarındaki gelişmelere paralel büyüme stratejilerini gözden geçirdiğini belirten Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar ise "Biz 2009 yılı için büyüme planımızı askıya almadık. Kârlılığa ve müşteri memnuniyetine önem veren bir stratejimiz var" diye konuştu. Çağlar, şubeleşme konusundaki bakış açılarında herhangi bir değişiklik bulunmadığını söyledi.Finansbank İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Bayburtluoğlu ise 2007 yılında çalışan sayılarını yüzde 15 artırdıklarını hatırlatarak, "10 bin kişiyi aşan kadromuz ve 423'ü bulan şube sayımız ile hizmet veriyoruz. Bu yıl 19 şube açtık ve yaklaşık 1.000 kişiyi işe aldık. Yıl sonunda kadar da yaklaşık 1.450 kişiyi bünyemize katmış olacağız" dedi. 2009 yılında ise yaklaşık 100 şube açarak 1.100 kişiyi işe alacaklarını belirten Bayburtluoğlu, "İçinde bulunduğumuz bu ortamda en doğrusu herkesin kendi çalışanına yatırım yapması. Bu nedenle büyüme planlarımız da çok sık değişmiyor" dedi.Denizbank Yönetim Hizmetleri Grubu İnsan Kaynakları ve DenizAkademi Grup Müdürü Yavuz Elkin de 2008 yılına 320 şube ile başladıklarını ve bu rakamı 373'e yükselttiklerini söyledi. Şube sayılarını yıl sonunda 400'e çıkarmayı planladıklarını belirten Elkin, "Bu yılın ilk 8 ayında 1.557 kişiyi işe aldık. 2009 yılında ise 150 yeni şube açarak şube sayımızı 550'ye personel sayımızı ise 9.500'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.Bu yılın eylül ayı itibari ile 750 kişiyi işe alan Bank Asya'da da bu rakamın yıl sonuna kadar 800'e ulaşması bekleniyor. Bu yıl açtığı 25 şubeye ek olarak yıl sonuna kadar 5 ya da 6 şube daha açarak şube sayısını 30'un üzerine çıkarmayı planlayan banka, 2009'da 25 şube daha açacak.Yılsonuna kadar 10-15 kişi işe alacak olan Turkishbank, bu yıl içinde 3 şube açacak. 2009 yılı sonuna kadar da 10 şube açmayı hedefleyen banka, 70 kişiyi de bünyesine katacak. Orta ölçekli ticari banka olmayı hedefleyen Turkishbank, önümüzdeki dönemde dış ticaret işlemlerinden daha fazla pay almayı planlıyor. İş Bankası'nda da şubeleşme ve benzeri ihtiyaçlar nedeniyle işe alımlarının 2009 yılında da devam edecek. Banka, yılsonu itibarıyla 100 civarında yeni şube açılışı gerçekleştirmiş olacak.12 milyar doların üzerinde açık pozisyonu bulunan Türk bankalarının 2009 yılında büyümelerinde yavaşlamalar yaşanması global krizin bir sonucu olarak görülüyor. Şube açılışları ve eleman alımlarının bir süre askıya alınmasını normal bulan sektör uzmanları, finans kesiminin önünü görmesinin giderek zorlaştığını dolayısıyla bankaların yavaşlama sürecine girmelerine şaşırmamak gerektiğini söylüyor. 2001 krizinden sonra artan yabancı ilgisiyle birlikte hızlı bir toparlanma sürecine giren Türk bankalarının yeni eleman alımlarını durdurmalarını bulunduğumuz ortam için "olağan" karşılayan uzmanlar, bireylerin ve reel sektörün ardından bankaların da harcamalarını düşünerek yapmaya başladıklarını söylüyor.Dışarıdan kaynak bulmanın zorlaştığını ve kredi talebinde azalma yaşanacağını belirten uzmanlar, bankaların da reel sektör gibi yeni eleman alımlarını durdurabileceğini söylüyor.

Kaynak: Bankalar Birliği