Bankalar kredi yağdırdı

Türkiye'de bankalar, Temmuz 2008 tarihi itibarıyla 378 milyar 437 milyon 107,7 bin YTL tutarında nakdi kredi verirken, bunun yüzde 81,9'unu özel bankalar sağladı.



Merkez Bankası’nın verilerine göre, geçen yıl Türkiye Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası'nın oluşturduğu kamu bankaları 68 milyar 501 milyon 2,1 bin YTL, özel bankalar 309 milyar 936 milyon 105,6 bin YTL nakit kredi verdi.



Aslan payını İstanbul aldı



Merkez Bankası Kanunu’nun ilgili maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de geçen yıl bankalar tarafından sağlanan nakit kredilerde aslan payını İstanbul aldı. İstanbul, Türkiye genelinde sağlanan nakit kredilerin yaklaşık yüzde 48'ini tek başına aldı. Bankalar geçen yıl İstanbul'da 181 milyar 630 milyon 723,6 bin YTL tutarında kredi açtı.



Bunun 14 milyar 559 milyon 901,7 bin YTL'si kamu bankaları, 167 milyar 70 milyon 821,9 bin YTL'si de özel bankalar tarafından sağlandı.



İkinci sırayı 10 milyar 478 milyon 586,2 bin YTL'si kamu bankaları ve 38 milyar 681 milyon 151 bin YTL'si de özel bankalardan olmak üzere toplam 49 milyar 159 milyon 737,2 bin YTL açılan nakdi kredi ile Ankara izledi.



Bankaların nakit kredi açtığı il sıralamasında üçüncülüğü, toplam 20 milyar 834 milyon 90,7 bin YTL ile İzmir izledi. Bu kredinin 5 milyar 387 milyon 287 bin YTL'si kamu bankaları, 15 milyar 446 milyon 803,7 bin YTL'si de özel banka kaynaklı oldu.



Bankalar tarafından geçen yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'e toplam 251 milyar 624 milyon 551,5 bin YTL tutarında nakit kredi sağlanırken, Türkiye genelinde verilen toplam 378,4 milyar YTL tutarındaki kredinin yüzde 66,5'ini oluşturdu.



Bir başka deyişle üç büyük il, bankalar tarafından geçen yıl açılan nakdi kredilerin yüzde 66,5'ini aldı.



Kredilerden en az Hakkâri yararlandı



Verilere göre, bankalar, geçen yıl en az Hakkâri’de nakdi kredi açtı. Bu ilde bankalar, 52 milyon 455,1 bin YTL'si kamu, 26 milyon 94,7 bin YTL'si de özel olmak üzere toplam 78 milyon 549,8 bin YTL tutarında kredi sağladı.



Türkiye genelinde bankalar tarafından sağlanan nakdi kredilerde 81 ilden 20'sinde kamu bankalarının sağladığı kredi tutarı özel bankaları geçerken kalan illerde özel sektör bankalarının açtığı krediler ağırlıkla yer aldı.

