T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bankalar kredi konusunda ‘bekle-gör’dedi

Ziraat Bankası: Bankalar kredi konusunda "bekle-gör" döneminde, şirketlerin mart bilançolarını gördükten sonra krediler açılabilir.

13 Nisan 2009 03:00

Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, bankaların kredi konusunda ‘bekle-gör’ dönemine girdiğini beliterek, "Şirketlerin mart ayı bilançolarını gördükten sonra kredi genişlemesi olur" dedi.

Dünya gazetesine yaptığı açıklamalarda Çağlar, "Biz bankacılar bir firmayla kredi ilişkisine girerken, firmadan 3 yıllık bilançosunu isteriz. Üç yıllık performansına bakarak, gelecekteki bilançosunu hesap eder ve kredi tahsis ederiz. Öyle bir kriz yaşadık ki, kimin bilançosunda ne hasar oluşturduğunu göremediğimiz bir döneme geldik. Bugün firmaların geleceklerini tahmin ederek onlarla kredi ilişkisine giriyoruz. Geleceklerini görmemiz için de yıl sonu ve mart bilançolarının çıkmasını bekledik" dedi.

Likidite kamu kağıdına kaydı

Çağlar, "Kredi isteyen firmanın kur riskinden ne kadar zararı oluştu, satışlarında ne kadar yavaşlama oldu gibi verileri almamız için krizden sonraki bir veya iki bilançolarını görme mecburiyeti içine girdik" dedi. Çağlar, "Bir bekle-gör dönemi oldu. O dönemde tabii ki bankalar ellerindeki likiditeyi kamu kağıtlarına yönlendirdiler. Şirketlerin mart ayındaki bilançolarının açıklanmasının ardından kredi genişlemesinde önemli ölçüde ivmelenmeolacağını göreceksiniz.

Mart bilançosunda daha bütünüyle krizin yansımasını göreceğimiz için bankacılarımız bundan sonraki süreçte firmaların bu krize nasıl reaksiyon verdiğini net bir şekilde görecekler" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24