Bankalar kredi konusunda ‘bekle-gör’dedi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, bankaların kredi konusunda ‘bekle-gör’ dönemine girdiğini beliterek, "Şirketlerin mart ayı bilançolarını gördükten sonra kredi genişlemesi olur" dedi.



Dünya gazetesine yaptığı açıklamalarda Çağlar, "Biz bankacılar bir firmayla kredi ilişkisine girerken, firmadan 3 yıllık bilançosunu isteriz. Üç yıllık performansına bakarak, gelecekteki bilançosunu hesap eder ve kredi tahsis ederiz. Öyle bir kriz yaşadık ki, kimin bilançosunda ne hasar oluşturduğunu göremediğimiz bir döneme geldik. Bugün firmaların geleceklerini tahmin ederek onlarla kredi ilişkisine giriyoruz. Geleceklerini görmemiz için de yıl sonu ve mart bilançolarının çıkmasını bekledik" dedi.



Likidite kamu kağıdına kaydı



Çağlar, "Kredi isteyen firmanın kur riskinden ne kadar zararı oluştu, satışlarında ne kadar yavaşlama oldu gibi verileri almamız için krizden sonraki bir veya iki bilançolarını görme mecburiyeti içine girdik" dedi. Çağlar, "Bir bekle-gör dönemi oldu. O dönemde tabii ki bankalar ellerindeki likiditeyi kamu kağıtlarına yönlendirdiler. Şirketlerin mart ayındaki bilançolarının açıklanmasının ardından kredi genişlemesinde önemli ölçüde ivmelenmeolacağını göreceksiniz.



Mart bilançosunda daha bütünüyle krizin yansımasını göreceğimiz için bankacılarımız bundan sonraki süreçte firmaların bu krize nasıl reaksiyon verdiğini net bir şekilde görecekler" diye konuştu.

