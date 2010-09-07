Bankalar kredi kartı aidatlarını taksitle alıyor

T24 - Bankalar ile müşterileri arasında yıllardır devam eden kredi kartlarındaki aidat sorunu bir türlü bitmek bilmiyor. Kredi kartı aidatı, hesap işletim bedeli gibi kesintiler konusunda vatandaşların tepkisi artmaya başlayınca, bankalar bu bedelleri taksitlere bölerek aylık 1-2 liralık ödemeler şeklinde ekstrelere yansıtmaya başladı.



Kart aidatlarını düşürmek veya iade etmek istemeyen bankalar, bu bedelleri 12 aylık taksitler şeklinde tahsil etmeye başladı. Aylık küçük ödemelerle müşterilerinden gelen tepkileri en aza düşürmek isteyen bankaların bazıları da kredi kartı aidatı adı altındaki masraf kaleminde "üyelik bedeli, hesap işletim bedeli" gibi isim değişikliği yoluna gidiyor.

Hesap özetlerini inceleyin



Kredi kartları ile ilgili şikayetlerin son bir kaç hafta içinde daha da arttığını belirten Tüketici Derneği Başkanı Engin Başaran, vatandaşların hesap özetlerini iyice incelemeleri konusunda uyarıyor. Yeni hazırlanan tüketiciyi koruma yasa taslağında kredi kartı aidatları ile ilgili yeni bir düzenlemenin yer aldığını ifade eden Başaran, "Yeni taslakta kredi kartı aidatlarının 3 yılda bir alınmasını sağlayacak bir düzenleme yapıldı" dedi.



12'inci Yargıtay Dairesi Başkanlığı'nın tüketicilerin ödediği bu aidat bedellerinin sözleşmede olsa dahi, bankalar için haksız kazanç olduğu şeklinde bir kararı olduğunu da hatırlatan Başaran, "Bu karara rağmen tam tersi yönde kararlar veren tüketici mahkemeleri de oldu. Bazı bankalar da bunun üzerine taksitlendirme gibi farklı uygulamalara yöneldi. Burada taksitlendirme konusunda müşterilerin bilgilendirilmesi konusu çok önemli. Zaten yeni tüketiciyi koruma yasa tasarısıyla bu tartışmalar daha da azalacak, en azından bankalar kart aidatlarını 3 yılda bir almak zorunda kalacak" dedi.

Yapabileceğimiz fazla bir şey kalmadı



Tüketici dernekleri olarak kredi kartı aidatları konusunda gerekli mücadeleyi yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başaran, "Ben Tüketici Derneği Başkanı olarak bu konu ile ilgili artık yapabileceğimiz bir şey kalmadığını düşünüyorum" dedi.



