Bankalar Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişikliğe gitti

Bankalar yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişikliğe gideceklerini duyurdu. 16 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren İstanbul'da bazı bankalar yeni çalışma saatlerine göre çalışıyor.

Son dönemde Türkiye'de Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından birtakım tedbirler uygulamaya konuldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla uygulanan tedbirlerin yanı sıra bazı kurumlar da çalışanları ve müşterileri için bir dizi tedbir almaya başladı. Bunların başında ise bankalar geliyor.

Türkiye İş Bankası ile Garanti Bankası çalışma saatlerini değiştireceğini duyurdu. Yapılan düzenlemenin ardından Türkiye İş Bankası ve Garanti Bankası'nın gişe çalışma saatleri 10.00-17.00 olarak değiştirildi.

Türkiye İş Bankası bu uygulamaya 9 Kasım'da geçerken, Garanti Bankası ise 16 Kasım'da bu çalışma saatlerini uygulamaya başladı.

Türkiye İş Bankası: 10.00-17.00

Garanti Bankası: 10.00-17.00

Ziraat Bankası: 09.00-17.00

Halkbank: 09.00-17.00

VakıfBank: 09.00-17.00

Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00

HSBC: 08.30-17.00

Denizbank: 09.00-17.00

Akbank: 09.00-17.00

Türkiye Ekonomi Bankası: 09.00-17.00

Kuveyt Türk Bankası: 09.30-17.00

ING Bank: 09.00-17.00