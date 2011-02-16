-BANKALAR İSTİHDAM KAPISI OLDU ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Yaşanan ekonomik krizlere rağmen bankalar Türkiye'de istihdam kapısı olmaya devam ediyor. Türkiye'de bankacılık sektöründe çalışan personel sayısı son 10 yılda yüzde 40, Türkiye'deki toplam banka şubesi sayısı da yüzde 47 artış gösterdi. BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre, 2001 yılında Türkiye'deki bankalarda 136 bin 215 bin kişi çalışırken, son 10 yılda bu rakam yaklaşık 55 bin kişi artarak 191 bin 180'e ulaştı. 2001'de 6 bin 857 olan Türkiye'deki toplam şube sayısı da 10 yılda açılan 3 bin 209 şubeyle, 10 bin 66'ya yükseldi. Türkiye bankacılık sektörü için pek de iyi başlamayan 2000'li yıllar, devamında sektörün sürekli büyümesiyle devam etti. 2000 yılı Kasım ayı ve 2001 yılı Şubat ayında yaşanan krizler, bankacılık sektörünü farklı kanallardan ve önemli ölçüde etkiledi. 2001 yılında karlılık performansında hızlı bir gerileme yaşayan bankalar operasyonel açıdan yeniden yapılanma ve verimliliği yükseltme çabalarını artırdı ve şube ve personel sayılarını azalttılar. 2000 yılında 79 olan banka sayısı krizin ardından 61'e, 7 bin 830 olan şube sayısı da 6 bin 857'ye gerilemişti. Bu süreçte 35 binin üzerinde banka çalışanı da işsiz kaldı. Daha sonra hızlı bir toparlanma ve gelişme sürecine giren bankacılık sektöründe son 10 yılda personel sayısı yüzde 40, Türkiye'deki toplam şube sayısı da yüzde 47 artış gösterdi. -KÜRESEL EKONOMİK KRİZ BİLE BÜYÜMEYİ DURDURAMADI- 2008 yılı sonunda patlak veren küresel ekonomik kriz nedeniyle Avrupa'da ve dünyada bir çok banka kapısına kilit vururken, Türkiye'deki bankacılık sektörü büyümesine devam etti. Küresel ekonomik krize rağmen, Türkiye'de bankalar, şube açmayı ve personel istihdam etmeyi sürdürdü. 2008 yılında 8 bin 790 olan Türkiye'deki toplam şube sayısı, 2009 yılında 9 bin 581'e, 2010 sonu itibarıyla da 10 bin 66'ya ulaştı. 2008'de bankalarda toplam 171 bin 598 kişi çalışırken bu rakam 12 bin 600 kişi artarak 2009'da 184 bin 205 kişiye, daha sonra da yaklaşık 7 bin kişi artarak 2010 sonu itibarıyla 191 bin 180 kişiye yükseldi. Son 10 yılda Türkiye'de bankaların şube ve çalışan personel sayıları ise şöyle: /* Yıl Şube Sayısı Personel Sayısı --- ----------- --------------- 2001 6.857 136.215 2002 6.216 124.009 2003 6.087 124.030 2004 6.215 127.939 2005 6.276 132.973 2006 6.849 143.143 2007 7.618 158.534 2008 8.790 171.598 2009 9.581 184.205 2010 10.066 191.180 */