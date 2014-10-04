Bankalar hangi 20 işlem dışında müşterilerden masraf alamayacak?

Bankalar, aralarında hesap işletim ücreti, havale ücreti, kredi kartları için yıllık üyelik ücretinin de bulunduğu toplam 20 kalem ürün ve hizmetin dışında kalan hizmetler için ücret talep edemeyecek. Bankalar aidatı olmayan bir kredi kartı çıkarmak zorunda kalacaklar.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) dün Resmi Gazete’de yayımlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği” ile bankaların alabileceği masraflar belirlendi. Yönetmelikle kredi kartı aidatlarının nasıl artırılacağı da hükme bağlandı.

Neşe Karanfil'in Hürriyet'teki haberine göre, bankalar bir takvim yılı içinde ücretlerde yıllık TÜFE artış oranının 1.2 katı ve üzerinde artış yapabilmek için tüketiciden onay almak zorunda kalacaklar. Bunun altındaki değişiklikler için en az 30 gün önce yazılı olarak veya kaydı tutulan telefon yoluyla bildirim yapacaklar. Bildirim yapıldıktan sonra tüketici isterse 15 gün içinde kullanımdan vazgeçebilecek. Bu hakkın kullanılması halinde ücret artışının yürürlüğü girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınmayacak.

1.2 kat nasıl uygulanacak?

Buna örnek olarak TÜFE yıllık bazda yüzde 10 çıktı. Bunun 1.2 kat yüzde 22’ye denk geliyor. Bir kişiden alınan yıllık kredi kartı ücreti en fazla bu orana kadar artırılabilecek. Kredi kartı ücreti 60 liraysa 13.2 liraya kadar artış olabilecek. 13.2 liranın altındaki artış için bankalar sadece bildirimde bulunacaklar. Eğer banka 13.2 liranın üzerinde bir artış yapacaksa da tüketiciden onay almak zorunda olacak. Tüketici ürünü kullanmaya devam ederse değişikliği kabul ettiği varsayılacak.

Yönetmeliğe göre, tüketiciler tarafından yapılan ücretsiz kredi kartı başvurularının kuruluşlarca reddedilmesi halinde, bu başvuruya istinaden yıllık üyelik ücreti olan kredi kartı verilemeyecek. Kredi kartı iptal talepleri, ilgili kredi kartıyla ilişkilendirilen herhangi bir borç bakiyesi bulunduğu gerekçe gösterilerek reddedilemeyecek. Bu şekilde iptal edilen kredi kartlarının borç geri ödeme dönemlerinde yıllık üyelik ücreti tahsil edilemeyecek. Sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamayacak. Kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları hareketsiz kart kabul edilecek ve bu kartlara hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti yansıtılamayacak. Hareketsiz kartlarda tahsil edilemeyen kredi kartı yıllık üyelik ücretleri, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son 12 aylık dönem için sonradan tahsil edilmek üzere bekletilebilecek. Bu dönem zarfında yıllık üyelik ücretlerinin tahsili için icra takibi yapılamayacak.

100 bin liralık evin masrafı 500 lira

Finansal tüketicilere kullandırılacak kredilerde; tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ücret alınamayacak. Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde 5’ini geçemeyecek. Bir kişi 100 bin liralık konut kredisi aldığında bunun ancak binde 5’i yani 500 lirası masraf olarak alınabilecek.

Avans hesaba ücret yok

Taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde yalnızca 3. kişilere ödenen ücretler alınabilecek. Konut finansmanı sözleşmelerinde faiz oranı veya kar payının sabit olarak belirlenmesi halinde, krediyi tahsis eden kuruluş nezdinde sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir veya birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması ile kredinin faiz oranı veya kar payında finansal tüketici lehine mutabık kalınarak değişiklik yapılması hallerinde, ilgili kanunda yer alan erken ödeme tazminatı haricinde hiçbir ücret alınamayacak. Tahsil edilebilecek erken ödeme tazminatı ise yapılacak faiz veya kar payı indirimi tutarını aşamayacak. Kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile kredi kartlarından yapılan taksitli nakit avans işlemleri için ücret tahsil edilemeyecek. Tüketicinin hesabının bulunduğu kuruluşun işlem alanlarından herhangi birini kullanmak suretiyle kendi hesabına para yatırması ile hesabın bulunduğu şubeden finansal tüketici adına 3. kişilerin para yatırması işlemlerinden ücret alınamayacak.

Hesap işletim ücreti

Hesap işletim ücreti, finansal tüketicinin hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında ilgili kuruluşun belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil edilebilecek. Hesabın yıl içerisinde kapatılması halinde, hesabın açık olduğu döneme tekabül eden ücret alınabilecek. Hesap açma ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı yazdırma işlemlerinden herhangi bir ücret alınamayacak. Kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hiçbir hesabı hareket görmeyen finansal tüketicilerden bu süre zarfında hesap işletim ücreti alınamayacak.

ATM’den para çekmeye ücret yok

Finansal tüketicinin hesabının bulunduğu kuruluşa ait ATM’lerden kendi hesabı için para yatırma, bakiye sorgulama ve ilgili kuruluş tarafından belirlenen limit dahilinde yapılan para çekme işlemlerinden ücret talep edilemeyecek. Kiralık kasa ziyaretine ilişkin herhangi bir ücret alınamayacak.

Alınacak masraflar

1- Tahsis Ücreti

2- Ekspertiz Ücreti

3- Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti

4- Hesap İşletim Ücreti

5- Para Çekme Ücreti

6- Elektronik Fon Transferi Ücreti

7- Havale Ücreti

8- Swift Ücreti

9- Yıllık Üyelik Ücreti

10- Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti

11- Kart Yenileme Ücreti

12- Nakit Avans Çekim Ücreti

13- Kiralık Kasa Ücreti

14- Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti

15- Fatura Ödeme Ücreti

16- Arşiv - Araştırma Ücreti

17- Onaya Bağlı Bildirim Ücreti

18- Başka Kuruluş ATM’sinden Yapılan İşlem Ücreti

19- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Ödemeler

20- Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler