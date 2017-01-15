Bankalar, faizden 10 yılda 882 milyar lira kazandı!

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), hazırladığı “Faiz raporu"nu açıkladı. Rapora göre; vatandaşların kullandıkları tüketici kredileri ve kredi kartları için Aralık 2007- Kasım 2016 arasındaki yaklaşık 9 yılda bankalara toplam 268,6 milyar lira faiz ödedi. Yeni Şafak'ın haberine göre, faiz son 15 yılda yüzde 35'lerden yüzde 10 seviyesine düşürülmesine rağmen bankalar, 2002-2016 döneminde tüketici kredileri, kredi kartları, taksitli ticari krediler ve reel sektöre kullandırdıkları diğer kredilerden dolayı toplam 882,2 milyar lira faiz geliri elde etti.

Rakamları değerlendiren TÜRMOB Genel Başkanı Cemal Yükselen, raporda faizin oluşturduğu tahribatın boyutları, tüm kesimlerin gerçekleştirdiği faiz ödemeleri ve yüksek faizden kurtulmaya yönelik çözüm önerilerinin yer aldığını aktardı. Yükselen; Türkiye'de yatırımın, üretimin, istihdamın ve ekonomik gelişmenin önündeki en önemli engellerden birinin faiz olduğunu, toplumun gelirini ve istihdamı artırmak için ekonominin büyütülmesi, büyüme için de yatırımların önünün açılması gerektiğini belirtti.

Hazine'yi de etkiliyor

Yükselen, merkezi yönetim bütçesinden 2003-2016 döneminde yapılan toplam faiz ödemesinin 707,2 milyar liraya ulaştığını, devletin bu dönemde iç ve dış borçlar için yılda ortalama 50 milyar liranın üzerinde faiz ödediğini ifade etti. Rapordaki rakamlara dikkat çeken Yükselen, “Son yıllarda hızla artan bireysel borçlanma dolayısıyla vatandaşlar gelirlerinin çok önemli bir bölümünü faiz olarak bankalara aktardı. Vatandaşlar, kullandıkları tüketici kredileri ve kredi kartları için sadece Aralık 2007- Kasım 2016 arasındaki yaklaşık 9 yılda bankalara toplam 268,6 milyar lira faiz ödedi" dedi.

Kamunun dış borç faiz servisi azaldı

Cemal Yükselen, hane halkları ve şirketler kesiminin borç ve faiz yükünün ağırlaştığı süreçte bankaların faiz gelirlerinin arttığını belirtti. Yükselen, şu bilgileri verdi: “Bankalar 2002-2016 döneminde kredilerden dolayı toplam 882,2 milyar lira faiz geliri elde ettiler. Kamunun 2003'te 5,3 milyar dolar olan dış borç faiz servisi, 2015'te 4 milyar doların altına indi, 2016'nın ilk on bir ayında da 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti."

İyi komşu katkı yapar

Komşularla geliştirilen iyi ilişkilerin önemini de vurgulayan Yükselen, önerilerinin devamında şunları kaydetti: "Komşularla düzelme sürecine giren ilişkilerdeki olumlu gelişmeye ivme kazandırmak, normal ekonomik ve ticari ilişkilerin yeniden başlaması, Türkiye'ye yönelik risk algısını azaltacaktır. Rusya ve komşu Ortadoğu ülkeleri ile ilişkilerin olumlu yönde seyri, ekonomik işbirliğini artıracak, ekonomik büyümeye katkı yapacaktır."