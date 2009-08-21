Bankalar çıtayı düşürüyor

Türkiye'nin önde gelen bankaları 1 yıla kadar olan konut kredisindeki faizleri yüzde 1'in altına çekme yarışında
Akbank, İş Bankası ve Garanti
Bankası'nın ardından Finansbank ve Türk Ekonomi Bankası da (TEB) 1 yıla
kadar olan konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekti.
Finansbank, konut kredisi faiz oranını 12 vadeye kadar 0,66'ya düşürdü.
Finansbank Perakende Pazarlama Grup Yöneticisi Erkin Aydın, konut
kredisinde maliyetleri ve gelişen piyasa koşullarını dikkate alarak
faizlerde indirim yaptıklarını, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde de
önümüzdeki günlerde benzeri bir indirim yapılmasını
değerlendirdiklerini ifade etti.
TEB'den yapılan yazılı açıklamada
da konut kredisi faiz oranının 1 yıla kadar vadede yüzde 0,82'ye, daha
uzun vadelerde yüzde 1,16'ya düşürüldüğü bildirildi. Bankanın, taşıt
kredisi faiz oranını yüzde 1,43, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranını
1,58 olarak belirlediği kaydedildi.
TEB Bireysel ve İşletme Bankacılığı
Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kişmir, özellikle konut kredisi kullanmak
isteyen tüketicilerin kredi faizlerindeki komisyon oranlarına ve
masraflara dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti.