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Ekonomi

Bankalar çıtayı düşürüyor

Türkiye'nin önde gelen bankaları 1 yıla kadar olan konut kredisindeki faizleri yüzde 1'in altına çekme yarışında

21 Ağustos 2009 03:00

Türkiye'nin önde gelen bankaları 1 yıla kadar olan konut kredisindeki faizleri yüzde 1'in altına çekme yarışında

Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası'nın ardından Finansbank ve Türk Ekonomi Bankası da (TEB) 1 yıla kadar olan konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekti. Finansbank, konut kredisi faiz oranını 12 vadeye kadar 0,66'ya düşürdü. Finansbank Perakende Pazarlama Grup Yöneticisi Erkin Aydın, konut kredisinde maliyetleri ve gelişen piyasa koşullarını dikkate alarak faizlerde indirim yaptıklarını, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde de önümüzdeki günlerde benzeri bir indirim yapılmasını değerlendirdiklerini ifade etti.

TEB'den yapılan yazılı açıklamada da konut kredisi faiz oranının 1 yıla kadar vadede yüzde 0,82'ye, daha uzun vadelerde yüzde 1,16'ya düşürüldüğü bildirildi. Bankanın, taşıt kredisi faiz oranını yüzde 1,43, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranını 1,58 olarak belirlediği kaydedildi.
TEB Bireysel ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kişmir, özellikle konut kredisi kullanmak isteyen tüketicilerin kredi faizlerindeki komisyon oranlarına ve masraflara dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti.
 

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