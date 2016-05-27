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Ekonomi

Bankalar Birliği Başkanı: Sektörde büyüme yavaşlıyor; faizlerin düşük oluşu hepimizin arzusu

"Sektörün toplam aktif büyüklüğü dünyanın 10. bankasının bile altında"

27 Mayıs 2016 15:33

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, "Bankacılık sektöründe büyüme yavaşlıyor" dedi. Başkan Aydın, "Enflasyon yüksek kaldı TL reel olarak değer kaybetti. Türkiye'nin tasarruf oranı kısıtlı ama günden güne artırabiliyoruz. Bankacılık sektörü bilançosu büyüyor ama büyümesi yavaşlıyor. Sektörün toplam aktif büyüklüğü dünyanın 10. bankasının bile altında" dedi. Aydın, özkaynakta büyümenin çok yavaş olduğunu belirterek "Özkaynak düzenlemesinde BDDK'nın devreye girmesini arzu ediyoruz. Faizlerin düşük oluşu hepimizin arzusu" dedi. 

Habertürk’ün haberine göre, Hüseyin Aydın, "Yeni kredi verebilmek için aktifi büyütmek şart. Kredilerin GSYİH içindeki payı %76'lar civarında, alacağımız yol var. Konut hariç tüketici kredilerinde çok hızlı bir fren yapıldı. Proje finansmanının yüzde 50'si enerji sektöründe kullandırılan krediler. Sorunlu kredi oranı yüzde 3.4, makul bir seviye. Yapılandırılan krediler ve Write-Off ile birlikte sorunlu krediler %6'da" şeklinde konuştu.

Aydın, "Kredi mevduat oranı %120'de, durup düşünmek lazım. Mevduat dışı kaynağın kalitesinin tekrar tartışılıyor olması lazım. Belki ilerde mevduat dışı kaynak konusunu konuşuyor olacağız. Özkaynakta çok yavaş büyüyoruz, daha hızlı olması lazım. Düzenlemelerin özkaynak büyümesinde ciddi etkisi var. Özkaynak düzenlemesinde BDDK'nın devreye girmesini arzu ediyoruz. Faizlerin düşük oluşu hepimizin arzusu. Sadece genel müdürü olduğum bankanın ödediği ücret-komisyon miktarı 600 milyon TL. Sektöre büyük oyuncu girme iştahı azalıyor” diye konuştu.

 

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Türkiye Bankalar BirliğiHüseyin AydınBDDKsektör

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