Bankalar batık kredi hesabında değişiklik ve 'aktif rasyosu'nda erteleme istedi

Bankalar, BDDK’nın daha fazla kredi vermeye ve Merkez Bankası ile daha fazla Swap yapmaya zorlamak için getirdiği “Aktif Rasyosu”nda erteleme istedi.



Bloomberg’in haberine göre Türkiye Bankalar Birliği, bun yöndeki talebi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) iletti. Bankalar BDDK’dan ayrıca batık kredilerin hesaplanmasıyla ilgili düzenlemede de değişiklik talep etti.

Cumhuriyet ise bankaların BDDK’nın taleplerini şöyle sıraladı:

1-Yeni hesaplama yönteminin uygulamaya geçeceği süre çok kısa. Zamanı biraz daha ileri tarihe ötelemek.

2-Aktif rasyosu denkleminde, paydada, zorunlu karşılıklar mutlaka düşülmeli, net mevduat olmalı.

3-Formülün pay kısmına net takipteki krediler eklenmeli.

4-Formülde kredilere gayri nakdi krediler de dahil edilmeli.

5-Ana hissedardan fonlama alan bankaların bu fonlamaları mevduat gibi gözüküyor. Bunlar mevduat payından düşülmeli.