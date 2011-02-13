-BANKALAR 14 MİLYAR LİRA KOMİSYON ALDI ANKARA (A.A) - 13.02.2011 - Geçen yıl bankacılık sektöründe, bankacılık hizmet gelirleri ile kredilerden alınan ücret ve komisyonlar, önceki yıla oranla yüzde 4 artarak 14 milyar 387 milyon liraya ulaştı. BDDK'nın ''Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü-Aralık 2010'' raporundan derlenen bilgilere göre, bankacılık sektörünün geçen yıl faiz dışı gelirleri 551 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde, kredi hacminde artış gerçekleşmesine karşın kısa vadeli kredilerden elde edilen ücret ve komisyonlardaki azalış nedeniyle kredilerden elde edilen ücret ve komisyonlar 6 milyon lira azaldı. Kredi kartı ücret ve komisyonlarından elde edilen gelirlerde de azalış görülürken, alınan istihbarat ücretleri, sigorta komisyonları ile diğer komisyon ve hizmet gelirlerindeki artış, bankacılık hizmet gelirlerinin artmasını sağladı. Diğer faiz dışı gelirlerde meydana gelen artış, ağırlıklı olarak önceki yıllarda ayrılan karşılıkların iptalinden kaynaklandı. Söz konusu kalem yüzde 70,1 (3 milyar 475 milyon lira) artışla Aralık 2010 döneminde 8 milyar 432 milyon liraya yükseldi. Sektörün aktif satış kazançları, iki katından fazla (470 milyon lira) artarak 2010 yılı sonunda 891 milyon lira oldu. Aynı dönemde işletme giderleri, personel giderleri ve promosyon uygulamalarındaki artışa bağlı olarak yüzde 12,6 yükselerek 23 milyar 639 milyon liraya yükseldi. Bankalar geçen yıl personel gideri olarak 1 milyar 208 milyon lira harcarken, kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uygulamaları için de 348 milyon lira harcama yaptı. İşletme giderlerindeki artış, ağırlıklı olarak, personel giderleri ile promosyon harcamalarındaki artıştan kaynaklandı. Büyüme sürecine giren bankacılık sektörünün, ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirleriyle işletme giderlerini karşılama oranı son bir yıllık dönemde yüzde 66,1'den yüzde 60,9'a geriledi. Faiz dışı gelir/gider dengesi önceki yıllarda ayrılan karşılıkların iptaline ve azalan özel karşılık provizyonlarına bağlı olarak bir yıllık dönemde 11,9 puan iyileşerek yüzde 67,8'e yükseldi. -ŞUBE SAYISI 10 BİNİ AŞTI- Bankacılık sektöründe Aralık 2009 döneminde başlayan personel ve şube sayısı artışı 2010 yılında da devam etti. Sektörün personel sayısı son bir yıllık dönemde 6 bin 975 kişi artarak 184 bin 205 kişiden, 191 bin 180 kişiye ulaştı. Önceki yıl 9 bin 581 şube sayısı ise geçen yıl yeni açılan 485 şube ile 10 bin 66'ya ulaştı. Personel sayısında son bir yıllık dönemdeki artışa bakıldığında en fazla yeni istihdamın 2 bin 379 kişiyle kamu bankalarında gerçekleştiği görüldü. Kamu bankalarını 2 bin 337 kişi istihdamıyla yabancı bankalar izledi. Son 3 aylık dönemde ise en fazla personel artışını 1051 kişiyi işe alan yabancı bankalar sağladı. Geçen yıl en çok şubeyi 228 adet ile kamu bankaları açtı. Kamu bankalarını 191 yeni şube açan özel bankalar izledi.