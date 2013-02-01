Bankada unutulan paralar için son 4 ay

10 yıldır işlem görmediği için 'unutulmuş' kabul edilen banka hesapları bankalar tarafından ilan edildi. 4 ay içinde başvurmayanların parası TMSF'ye aktarılacak.



Bankada açtırdığı hesabı unutanlar için kritik süreç başladı.

Ahmet Ergen'in ntvmsnbc'deki haberine göre, bankalar, 10 yıldır işlem yapılmayan hesapları bugünden itibaren ilan etti. İlan süresi, Mayıs sonunda dolacak. 31 Mayıs'a kadar hesap sahipleri başvuruda bulunmazsa bankalarda unutulan paralar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek.

Bankacılık Yasası'na göre, bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, 10 yıl boyunca işlem görmeyince zaman aşımına uğruyor.



4 ay ilanda kalacak



Bankalar, bu hesapların sahiplerini önce Ocak ayı sonuna kadar mektupla uyarıyor. Bu hesaplar, 1 Şubat-31 Mayıs tarihleri arasında da bankaların internet sayfasından ilan ediliyor.



50 lira ve üstü borçlar için



Uygulama, 50 lira ve üstündeki hesaplar için geçerli. İlan süresince de başvuru olmayan hesaplar, 15 Haziran'a kadar Fon'a devredilecek.



326 milyon dolar Fon'a



Son 6 yılda 1 milyondan fazla hesap zaman aşımına uğradı. Fon'a devredilen para ise 326 milyon lira oldu.



Unutkanlıkta rekor



Bankalarda unutulan para tutarında 2012'de rekor kırıldı. Geçen yıl bankalar, 215 milyon liralık hesap için ilana çıktı. Fon'a aktarılan tutar 182 milyon lira oldu.



Genelkurmay bile unuttu



Bankalarda unutulan hesapların sahipleri arasında belediyeler, Hazine Müsteşarlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve bazı bakanlıklar da var.