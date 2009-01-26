Bankada sahte bombalı soygun girişimi

Adapazarı'nda ‘Üzerimde bomba var’ diyen bir kişi, saat 16:00 sıralarında bir banka şubesine girdi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.



Adapazarı'nda bir banka şubesine giren bir kişi, vücuduna sardığı ve bomba olduğunu ileri sürdüğü düzenekle soygun girişiminde bulundu. Bu kişi, polisin çabaları sonucu ikna edilerek teslim oldu.



Olay, saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Başında bere olan 30 yaşındaki Ersin Eroğlu bankaya girdikten sonra üzerinde sarılı olanları gösterip bunların bomba olduğunu öne sürdü. Üzerindeki düzeneği patlatma tehdidinde bulunarak görevlileri etkisiz hale getirdi. Kasadan aldığı ve bir torbaya doldurduğu paralarla zaman zaman cama yaklaşıp tekmeleyen ve dışarı çıkmaya çalışan soyguncunun ne dediği duyulmadı. Bu sırada banka güvenlik görevlisi de 1 el havaya ateş etti.



Olayın haber alınması üzerine bankaya gelen polis ekipleri geniş önlemler aldı. Saat 16.10 sıralarında Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Şahne içeriye girdi. Şahne'nin ikna çalışmaları sonucu Ersin Eroğlu, teslim olmayı kabul ederken, üzerindeki `bomba' olduğunu öne sürdüğü düzeneğin patlayıcı ile ilgisinin bulunmadığı belirlendi.



Alınan ilk ifadesinde Zonguldak'ta oturduğunu, kardeşinin çok zor durumda olduğunu, onlar için soygun yapmaya kalktığını öne sürdü.

