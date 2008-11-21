Bankada hesabı olanlar 15 Aralık'a dikkat!

15 Aralık tarihine kadar bankalarda hesabı bulanan vatandaşların, bankalara daha önceden beyan ettikleri adresleri, teyit eden belgeleri şubelerine iletmedikleri takdirde, banka hesapları bloke olacak.



Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından yayınlanan "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" gereği, 30 Haziran 2008 tarihi veya öncesinde hesap açtırmış olan müşteriler beyan ettikleri adreslerini doğrulayan belgeleri (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait ikametgah belgesi veya adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin olan bir fatura, vb.) en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar, 30 Haziran 2008 sonrası açılan hesaplar için sözkonusu belgeleri hesabın açıldığı tarihten itibaren en geç 10 işgünü içinde bankalarına ibraz etmeleri gerekiyor.



İşlemler aksayabilir



Öte yandan konuyla ilgili görüştüğümüz bankacılar, yasada her ne kadar 31 Aralık 2008 son geçerlilik tarihi olarak belirtilmiş ise de oluşacak yığılmadan dolayı, müşterilerin işlemlerinin aksamaması için 15 Aralık 2008 tarihine kadar söz konusu ibrazların yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Bankalar, email ve sms’ler göndererek söz konusu değişiklik hakkında, müşterilerini bilgilendiriyor.



Örnek bilgilendirme mektubu:



Değerli Müşterimiz,



Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından yayınlanan "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" gereği;



Hesap açılışlarında kimlik ve adres tesbitine ilişkin yeni yükümlülükler getirilmiştir.



İlgili kanun ve yönetmelikler gereğince ;



1) Bankalarda işlem yaptıran kişilerin kendi adlarına ve fakat başkası hesabına hareket etmeleri halinde, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiklerini bankalara yazılı olarak bildirmemeleri durumunda adli yaptırıma tabi olacakları hükme bağlanmıştır.



Bu nedenle, başkası hesabına gerçekleştirmek istediğiniz işlemler için şubelerimize başvurmanız gereklidir.



2) Müşterilerimizin beyan ettikleri adresleri teyid eden belgeleri bankalara ibrazı zorunlu kılınmıştır.



Buna göre;



a) 30 Haziran 2008 tarihi veya öncesinde bankamızda hesap açtırmış olan müşterilerimizin beyan ettikleri adreslerini doğrulayan belgeleri (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait ikametgah belgesi veya adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin olan bir fatura, vb.) en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar,



b) 30 Haziran 2008 sonrası açılan hesaplar için sözkonusu belgeleri hesabın açıldığı tarihten itibaren en geç 10 işgünü içinde,



Bankamıza ibraz ederek teyit etmeleri gerekmektedir. Kimlik tespiti ile ilgili (var ise) diğer eksik bilgilerinizin de tamamlanması gerekmektedir.



01 Ocak 2009 sonrası işlemlerinizin aksamaması için bilgi ve belgelerinizi belirtilen yasal süre içinde tamamlamanız için şubemizle temasa geçmenizi önemle rica ederiz.





