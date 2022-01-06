Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 5 trilyon 405 milyar liraya yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 31 Aralık ile biten haftada 410 milyar 829 milyon 511 bin lira artarak 5 trilyon 405 milyar 273 milyon 788 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,03 artışla 1 trilyon 870 milyar 800 milyon 27 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 12,52 yükselişle 3 trilyon 322 milyar 933 milyon 323 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 263 milyar 842 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 237 milyar 70 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 31 Aralık itibarıyla 2 milyar 574 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,26 artarak 736 milyar 809 milyon 998 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 4,18 artışla 641 milyar 359 milyon 673 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,82 yükselişle 304 milyar 307 milyon 464 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 273 milyar 169 milyon 427 bin lirası konut, 8 milyar 569 milyon 354 bin lirası taşıt ve 455 milyar 71 milyon 217 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 31 Aralık ile biten haftada 235 milyar 697 milyon 114 bin lira artarak 4 trilyon 721 milyar 329 milyon 532 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,06 artış kaydetti.(AA)