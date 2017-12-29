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Ekonomi

Bankacılık sektörünün kârı 11 ayda 45 milyar lirayı aştı

İstanbul, 29 Aralık (DHA) - Türkiye bankacılık sektörünün toplam kârı, yılın ilk 11 aylık döneminde 45 milyar lirayı aştı

29 Aralık 2017 18:17

İstanbul, 29 Aralık (DHA) - Türkiye bankacılık sektörünün toplam kârı, yılın ilk 11 aylık döneminde 45 milyar lirayı aştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu\'nun (BDDK) aylık verilerine göre, bankacılık sektörünün Kasım\'da aylık toplam kârı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 4.0 milyar liraya tırmandı ve böylece, Ocak-Kasım dönemi kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 45.2 milyar liraya çıktı.
BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kredileri de Kasım\'da bir önceki aya göre yüzde 2.8, geçen yılın sonuna göre de yüzde 21.3 artarak 2.1 trilyon liraya çıktı.
Bankacılık sektörünün büyüklüğünü gösteren aktif toplamı da Kasım\'da aylık bazda yüzde 3.2, geçen yılın sonuna göre de yüzde 19.7 artarak 3.3 trilyon liraya yükseldi.

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