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Yaşam

Bankacılık sektörünün ilk 9 ay toplam kârı 42.2 milyar TL oldu

Bankacılık sektörünün eylül itibariyle takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ortalama yüzde 3.22 oldu

30 Ekim 2018 22:30

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bankacılık sektörünün 2018'in ilk dokuz ayındaki toplam karı 42.2 milyar TL olduğunu açıkladı. Sektörün 2017 yılındaki dokuz aylık toplam karı 37.2 milyar TL idi.

Bankacılık sektörünün eylül itibariyle takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ortalama yüzde 3.22 oldu.

BDDK açıklamasına göre bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı Eylül itibariyle yüzde 18 olurken, çekirdek sermaye yeterlilik oranı yüzde 14 oldu.

Sektörün toplam varlıkları aynı dönemde 4.21 trilyon TL'ye yükseldi. Bankaların toplam varlıkları bir önceki yılın aynı döneminde 3.05 trilyon TL idi.

 

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