Bankacılık sektörünün ilk 8 aylık kârı 48.5 milyar liraya yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörünün net kârını açıkladı.

Buna göre bankacılık sektörünün geçen yılın ilk sekiz ayında 42,9 milyar lira olan toplam net karı bu yılın aynı döneminde döneminde 48,5 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı ağustos itibarıyla yüzde 3,67 olurken, söz konusu oran 2020'nin aynı döneminde yüzde 4,14 seviyesindeydi.

2020'nin ağustos ayında yüzde 15 olan çekirdek sermaye oranı ise bu yıl aynı dönemde yüzde 13 olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 17 oldu.