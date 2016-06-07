Bankacılık sektöründe 9 ayda bin 500 kişi işten çıkartıldı

Türk bankacılık sektöründe son 9 ayda bin 500’den fazla bankacı işsiz kaldı.

Ekonomiekibi.com’un Türkiye Bankalar Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre; yılbaşından bu yana en fazla şube kapatan banka HSBC oldu. İngiliz finans devi yeniden yapılanma kapsamında 57 şubesini kapattı ve şube sayısını 234’a indirdi. Banka bu yılın ilk 5 ayında 50 şubesini kapatarak en hızlı küçülen banka oldu.

Yapı Kredi 30 şube kapattı

Koç Grubu ile İtalyan Unicredit’in ortaklığındaki Yapı Kredi Bankası yılbaşından bu yana 15 şubesini kapattı. Bu kapatmaların ardından bankanın toplam şube sayısı 985’e geriledi.



Bankalar Birliği verileri Yapı Kredi’deki küçülme kararının Eylül ayından itibaren hız kazandığını gösteriyor. Eylül 2015’te 1015 şubeyle hizmet veren Yapı Kredi son 9 ay içinde 30 şubesini devre dışı bıraktı.

Hollandalı ING Bank da, Bankalar Birliği verilerine göre geçen yıl Eylül ayında 311 olan şube sayısını 283’e düşürdü. Yılbaşından bu yana kapanan şube sayısı ise 15.

Eylül 2015’te 1007 şubeyle müşterilerine hizmet veren Garanti Bankası da, Mayıs sonu itibarıyla 982 şubeye gerilemiş durumda. Banka yılbaşından bu yana kimseyi çıkarmadı.

Denizbank 9 ayda 21 şube kapattı

Şube kapatma liginde beşinci sırada Denizbank yer alıyor. Banka son 9 ay içinde 21 şube kapattı.



Eylül 2015’te 715 olan şube sayısı Mayıs sonu itibarıyla 694’e gerileyen bankanın kaç kişiyi işten çıkardığı bilinmiyor.

TBB verilerine göre Yunanlıların Katarlılara sattığı Finansbank, son 9 ayda 16 şube kapattı. Satış öncesi operasyonel açıdan verimli olmayan şubelerini tasfiye eden bankada şube kapatma süreci Aralık ayından sonra hız kazandı. Ocak- Mayıs döneminde 11 şubesini kapatan bankanın şube sayısı 631’e geriledi.

2015 yılında 89 şubesini kapatan Akbank, şube kapatmaya devam ediyor. Aralık 2015’te 902 şubesi bulunan Akbank, yılın ilk beş ayında 3 şube daha kapattı. Akbank böylece son 9 ay içinde 14 şubesini kapatmış oldu.