-Bankacılık sektörü kredi hacmi azaldı ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Katılım bankaları hariç bankacılık sektörü kredi hacmi, 28 Ekim tarihi itibarıyla 579 milyar 433 milyon 399 bin liraya geriledi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre, 21 Ekim itibarıyla 581 milyar 34 milyon 672 bin lira olan kredi hacmi, bir haftalık dönemde 1 milyar 601 milyon 273 bin lira azaldı. Bu dönemde mali kesim hariç banka kredileri toplamı 568 milyar 694 milyon 481 bin lira oldu. Söz konusu rakam 21 Ekimde 569 milyar 874 milyon 978 bin lira düzeyindeydi. Mali kesim hariç banka kredilerinin 548 milyar 604 milyon 607 bin lirasını mevduat bankaları kredileri, 27 milyon 388 bin lirasını TCMB kredileri ve 20 milyar 62 milyon 486 bin lirasını da kalkınma ve yatırım bankaları kredileri oluşturdu. Mali kesime verilen krediler de bu dönemde 11 milyar 159 milyon 694 bin liradan, 10 milyar 738 milyon 918 bin liraya geriledi.