Bankacılık sektörü kredi hacmi 802 milyar TL'yi aştı

Bankacılık sektörü kredi hacmi 22-29 Mart tarihleri arasında 10 milyar 137 milyon TL artışla 802 milyar 55 milyon TL'ye yükseldi. Verilen kredilerin 786 milyar 301 milyon TL'sini mali olmayan kesime verilen krediler, 15 milyar 754 milyon TL'sini mali kesime verilen krediler oluşturdu. Bu dönemde bankaların takipteki kredi alacakları 25 milyar 32 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre 22-29 Mart haftasında bankacılık sektörünün kredi hacmi 10 milyar 137 milyon TL artışla 802 milyar 55 milyon TL'ye yükseldi.

Kredilerin 786 milyar 301 milyon TL'sini mali olmayan kesime verilen krediler, 15 milyar 754 milyon TL'sini mali kesime verilen krediler meydana getirdi.

Mali olmayan kesime yönelik kredilerin 704 milyar 509 milyon TL'sini mevduat bankaları, 30 milyar 761 milyon TL'sini kalkınma ve yatırım bankaları, 51 milyar 9 milyon TL'sini katılım bankaları, 22.3 milyon TL'sini Merkez Bankası tarafından verildi.

Mali kesime verilen kredilerin 10 milyar 466 milyon TL'si mevduat bankaları, 5 milyar 262 milyon TL'si kalkınma ve yatırım bankaları, 27 milyon TL'si katılım bankaları tarafından kullandırıldı.

Bankacılık sektörünün 22-29 Mart tarihleri arasında takipteki kredi alacakları 333 milyon TL artışla 25 milyar 32 milyon TL'ye yükseldi. Bu dönemde bankaların takipteki krediler karşılığında ayırdığı özel karşılıklar ise 130 milyon TL artışla 18 milyar 767 milyon TL oldu.

29 Mart itibarıyla 802 milyar TL düzeyinde gerçekleşen Merkez Bankası hariç bankacılık sektörü kredilerinin 796.5 milyar TL'si yurtiçi, 5.5 milyar TL'si yurtdışı kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü menkul değerleri 29 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 4.3 milyar TL azalışla 232.3 milyar TL olurken, toplam mevduatlar ve fonların büyüklüğü bir önceki haftaya göre 6.8 milyar TL artışla 772.4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.