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Ekonomi

Bankacılık sektörü 157 ülkeden daha büyük

Türkiye bankacılık sektörü, Haziran ayı sonu itibarıyla ulaştığı toplam aktif büyüklük açısından dünyadaki 157 ülkenin ekonomik büyüklüğünü geride bıraktı.

12 Ağustos 2013 14:50

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile 2012 yılına ilişkin Dünya Bankası ekonomik büyüklük listesi verilerinden derlenen bilgilere göre, bankaların toplam aktif büyüklüğü Haziran ayı sonunda geçen yıl sonuna kıyasla 157 milyar lira artarak 1 trilyon 528 milyar liraya ulaştı.

Merkez Bankası'nın 28 Haziran 2013 tarihli dolar satış kuru dikkate alındığında aktif büyüklüğün dolar bazında karşılığı 792,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aktif büyüklük bu anlamda Türkiye'nin 2012 ekonomik büyüklüğünü geride bırakırken, Türkiye'den sonra gelen 157 ekonominin de üzerinde yer aldı.

Dünya Bankası'nın 2012 yılı sonu verilerine göre, 157 ülke Türkiye'den daha düşük ekonomik büyüklüğe sahip bulunuyor.

Dolayısıyla aynı zamanda Türk bankacılık sektörünün de aktif büyüklüğünün gerisinde kalan bu ülkeler arasında Hollanda (772,23 milyar dolar), İsviçre (632,19 milyar dolar), İsveç (525,74 milyar dolar) ve Norveç (499,67 milyar dolar) gibi gelişmiş Avrupa ülkeleri de yer alıyor.

Ayrıca, aktif büyüklük tutarı, krizdeki Yunanistan'ın 3 katından fazla bir oranda bulunuyor.

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