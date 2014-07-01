Çok çalışmaktan ölen bankacıyı patron diğer çalışanlarına örnek gösterdi

Çinli bir bankacı, aşırı yoğun çalışmaktan dolayı hayatını kaybetti. Çalışanın işvereni, bankacının çalışma azminin iş arkadaşlarına örnek olmasını istedi.

cnbc-e'nin haberine göre, Çin’in bankacılık denetleme ve düzenleme kurumu yönetim kurulu üyelerinden 48 yaşındaki Li Jianhua, 23 Nisan gecesinde önemli bir rapor yetiştirmek için mesaideyken hayatını kaybetti.

Kurumdan yetkililer, ölümün yoğun çalışma ve stresten kaynaklandığını kabul etti ve Li’nin kendisini işe adamasını diğer çalışma arkadaşları için de örnek oluşturması gerektiğini belirtti.

Kurumun Çince açıklamasında, “Li, işin kalitesini artırmak için mesaiye kalkmaktan çekinmedi. Gece gündüz çalıştı ve işini belirli bir disiplin içinde tüm enerjisini ve tutkusunu vererek yaptı” ifadeleri dikkat çekti.



Sabaha kadar mesaideler



Li’nin isminin verilmesini istemeyen bir çalışma arkadaşı, vefat eden bankacının bölümünde herkesin gece yarısına ya da sabaha kadar çalıştığını söyledi.



Doktora gidecek zamanı yok



Li’nin diğer çalışma arkadaşları, bankacının son dönemde küçük kalp sıkışmaları yaşadığını ve kendisinden doktora gitmesini istediklerini ancak bankanın her zaman “Hiç zamanım yok” dediğini söyledi.



Çin'de aşırı çalışmaya dayalı ölümler



China Youth Daily gazetesine göre, Çin’de yer yıl 600 bin kişi çok çalışmaktan dolayı ölüyor. China Radio International, Nisan ayında günde çok çalışmaktan dolayı ölen kişi sayısının 1600’ye çıktığını açıkladı. Son olarak Londra’da 21 yaşındaki bir bankacılık stajyeri de uzun çalışma saatlerine dayanamayıp hayata veda etmişti.