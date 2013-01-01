Banka ve noterlere 'kentsel dönüşüm' uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamındaki işlemlerde yaklaşık 8 bin lirayı bulan harç ile vergilerin alınmaması konusunda banka ve noterleri uyardı.

Vatandaşlardan, yasaya aykırı şekilde harç ve ücret alındığı yönünde şikayetler gelmesi üzerine harekete geçen Bakanlık, Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile tüm valiliklere uyarı yazısı gönderdi.

Yazıda, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalarda hiçbir şekilde kanunun saydığı bu nevi harç, vergi ve ücretlerin alınmaması gerektiği ifade edildi.