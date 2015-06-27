Banka teminatı krizi çözüldü, Beşiktaşlı Demba Ba Çin yolcusu

Demba Ba transferinde sona gelindi. Beşiktaş ile Çin ekibi Shanghai Shenhua arasındaki son görüşmelerin ardından Senegalli oyuncu konusunda anlaşmaya varıldı.

Yaklaşık 1 aydır temas halinde olan iki kulüp, son olarak 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışmıştı. Ancak Çin ekibinin peşin olarak vereceği 10 milyon Euro'nun dışında, daha sonra ödemek istediği 3 milyon Euro için banka teminatı göstermemesi sorun çıkarmıştı. Shanghai Shenhua'nın bu teminatı bulmasının ardından iki kulüp sözlü olarak anlaşmaya vardı.

Son dakikada bir problem yaşanazsa Demba Ba'nın 13 milyom Euro karşilığında Shanghai Shenhua'ya transferi kısa süre içinde resmiyet kazanacak.