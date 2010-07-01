Banka soygununda Avrupa birincisi: İtalya

T24-

Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde 2009 yılındaki banka soygunu olaylarının yüzde 42,02'si, İtalya'da yaşandı. Çizme'deki banka şubelerinin yaklaşık 20'de 1'inin soyguna maruz kaldığı açıklandı.

İtalya İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (CISL) bağlı İtalya Bankacılar ve Sigortacılar Federasyonu'nun (FIBA) yayımladığı rapora göre, 2009 yılında, Avrupa'daki toplam 4 bin 150 banka soygununun bin 744'ü İtalya'da yaşandı.





Raporda, İtalya'da banka soygunlarında son 8 yıldır gözlenen artış eğiliminin göreceli biçimde de olsa halen varlığını koruduğu, 2010 yılına ilişkin ilk verilere göre ise söz konusu eğilimde yüzde 15'lik bir azalma saptandığı belirtildi.





İtalya'nın homojen bir görünüm arz etmediğine işaret edilen raporda, Campania, Marche, Piemonte, Veneto bölgeleri dışında banka soygun vakalarında azalma gözlendiğine, Umbria ve Puglia bölgelerinde ise kayda değer bir değişiklik olmadığına işaret edildi.





Rapora göre, İtalya'da 1998-2003 döneminde yaklaşık her 10 şubeden 1'inin soyulduğu, 2003-2009 döneminde ise yaklaşık her 15-20 şubeden 1'inin soyguna maruz kalmaya başladığı kaydedildi.





İtalya'da 2009'da banka şubelerini hedef alan soygunlarda başarısızlıkla sonuçlanan girişimlerin oranı da yüzde 10 olarak açıklandı.