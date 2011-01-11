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BANKA SOYGUNCUSUNU MOTOSİKLETİYLE TAKİP ETTİ ANKARA (A.A)

11 Ocak 2011 13:04

-BANKA SOYGUNCUSUNU MOTOSİKLETİYLE TAKİP ETTİ ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Seyranbağları'nda bir banka şubesini silahla soyduktan sonra kaçmaya çalışan bir kişi, polis tarafından yakalandı.  AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir bankanın Seyranbağları şubesine giren ve özel güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirilen kişi, veznedeki görevliden paraları aldıktan sonra bankadan çıktı. Soyguncu olay yerinden koşarak uzaklaşırken, güvenlik görevlisinin uyarısı üzerine motosikletli bir vatandaş da kaçan zanlıyı takip etmeye başladı. Motosikletli vatandaş, bir markete giren soyguncuyu polise ihbar etti.  Olay yerine gelen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık zanlısını yakaladı. Gözaltına alınan zanlının adının Tolga A, olduğu bildirildi.  Soyguncuyla birlikte bankadan çalınan 17 bin lira da ele geçirildi. Soyguncunun olayda kullandığı tabancanın da gaz tabancası olduğu belirlendi.  Polis tarafından gözaltına alınan soyguncunun sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

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