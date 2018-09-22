T24 LogoT24 Logo
Gündem

Banka müdürü, milyonlarla kayıplara karıştı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde müdürlüğünü yaptığı banka şubesiyle döviz büroları ve iş insanlarından topladığı 2

22 Eylül 2018 19:00

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde müdürlüğünü yaptığı banka şubesiyle döviz büroları ve iş insanlarından topladığı 2.2 milyon dolar, 1.5 milyon euro ve 1.5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edilen A.İ.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alanya\'daki bir banka şubesinin müdürü A.İ.\'nin \'Ucuz döviz alma\' bahanesiyle döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para alarak ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.İ.\'nin kardeşini gözaltına aldı. A.İ.\'nin 2.2 milyon dolar, 1.5 milyon euro ve 1.5 milyon lirayla kayıplara karıştığı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA Antalya DHAANTALYA AlanyaAlanyaOlaylaEmniyet Müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24